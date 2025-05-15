好市多「廚房神物再+1」！會員瘋搶關鍵原因曝：根本分裝神器

▲網友大推好市多販售的保鮮袋。（翻攝臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」）

圖文／鏡週刊

美式賣場好市多（Costco）近來一款保鮮袋爆紅，引發會員搶購。會員們分享，這款保鮮袋有出容量4.5L，拿來分裝食材超方便，有會員用來裝滷肉豬腳、魚肉、雞胸肉都合適，大讚袋子密封口緊實，材質厚冷凍不會破，銅板價一個2元，比保鮮膜還好用，引起網友熱議。

網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，大推好市多科克蘭保鮮袋。她說，因為媽媽常會煮滷肉豬腳讓她分裝帶到北部吃，聽說這款保鮮袋口碑不錯讓她幫買，大獲好評。自己平常吃減脂餐，都拿來分裝魚肉、雞胸肉，一次買再分裝冷凍慢慢吃很划算。保鮮袋容量夠大，袋口密封度佳，可直接放冷凍庫裡，方便儲存食物。

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保鮮袋4.5L容量也獲會員激讚，有人說，一個袋子可裝6袋的雞胸肉，超省錢。也有網友說，直接在袋子裡面調味很方便，拿來醃東西或做蛋沙拉都很好用，而且這夾鏈做的很寬，密封度很夠，用過後都只用這牌子。

網友們還提到，保鮮袋超適合打包食物，外出用餐也會隨身帶這款保鮮袋打包剩菜。還有人說，一個才2.4元很便宜，比用保鮮膜方便，「不用鍋子碗盤冰在冰箱省很多空間。」也有網友建議，開餐廳可以用這款袋子，容量大又不容易破。



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