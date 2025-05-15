傳國民黨罷雙吳黨工跑光　朱立倫：綠色恐怖已瀰漫全台

▲國民黨黨主席朱立倫。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

面對國民黨地方黨部因不實連署案陸續遭搜索，傳出罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的國民黨雙北市黨部，出現黨工跑光的現象。國民黨主席朱立倫今（15日）回應，現在在台灣，只要罷綠就是違法、辦到底，現在已經不只是寒蟬效應，而是「綠色恐怖」，這種「綠色恐怖」已經瀰漫全台灣各地，如果可以這樣，台灣就不是一個民主國家，而是一個綠色獨裁國家。

面對全台大罷免，國民黨主席朱立倫今（15日）赴新北市林口陪同國民黨立委洪孟楷於市場掃街拜票。就外界盛傳，國民黨中央傳出下周恐被檢方搜索。朱立倫表示，民進黨沒有做不到的，只有你想不到的。大家可以看到，現在就是「辦藍不辦綠」，還無限上綱、小案大辦，國民黨立委吳宗憲根據以前經驗都說，這些都是過去從來都沒有發生過的事情，但現在都可以發生。

朱立倫也說，最離譜的一件事，花蓮案昨天起訴，就是在二階段連署已經要送進各地選委會做審查的時候，來給各地選委會同仁或戶政人員一個最大的警告，「如果你敢審查、去查核，我一定就辦死妳」，這就是台灣現在的司法恐嚇。

另，針對雙北罷免民進黨雙吳的國民黨工跑光的狀況？朱立倫表示，不是只有台北，在全台灣，連罷免領銜人都被收押禁見，只要敢罷綠，不是起訴、就是收押或交保，然後一次再一次的約談，目的就是絕對不準罷綠，台灣只要罷綠就是違法、辦到底，在這種情況下，這不是寒蟬效應，而是「綠色恐怖」，這種「綠色恐怖」已經瀰漫全台灣各地，最近民進黨真的是無所不用其極，如果可以這樣，台灣就不是一個民主國家，而是一個綠色獨裁國家。

