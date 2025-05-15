綠批盧秀燕曾涉死亡連署　蔣萬安反問：要不要「大義滅親」罷韓團體

▲台北市長蔣萬安赴市議會專案報告。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安昨（14日）赴台中與台中市長盧秀燕合體，一句「姊姊說的話，弟弟一定全力以赴」引發熱議。民進黨台北市議員洪健益今（15日）批評，蔣萬安的「盧姐姐」曾涉死亡連署一萬多份，倘若盧要選黨主席，是否還會支持或大義滅親？蔣萬安反擊，當初罷免時任高雄市長韓國瑜時，也有很多死亡連署，民進黨是不是也要跟罷團大義滅親？

蔣萬安15日上午赴台北市議會進行專案報告，洪健益先詢問，做錯道歉可不可恥？蔣萬安直言「做錯了就去道歉」，洪健益提及，蔣萬安身為國民黨明日之星、未來少主，甚至是未來的儲備黨主席，是否認為要針對這2天被起訴的國民黨人士抄名冊一事，跟國民黨支持者、社會道歉？

蔣萬安回應，今天是市政專題報告，此問題沒有關聯，還是希望回到市政議題，而自己的態度就是一切依法辦理，如果檢調調查，那就尊重檢方調查與偵辦進度，「都還在偵辦中，不針對任何個案評論。」

洪健益再問，蔣萬安是否有要選國民黨主席？蔣萬安指出，「我想這更跟市政沒關係，特別是今天專題報告幾項議題，如果議員問我，我的態度一樣，牽涉到任何相關調查，我尊重檢方偵辦的進度。」洪健益認為，台北市長兼任黨主席沒有問題，只是想關心蔣萬安有無選黨主席的意願？蔣萬安僅說，「這跟市政無關 我們還是回歸專案報告幾個議題。」

▲台北市議員洪健益。（圖／記者林敬旻攝）

洪健益提及，蔣萬安昨天到台中跟盧秀燕簽了合約，但一句「姊姊講的話，弟弟沒第二句」言論，讓很多人納悶，「你們兩個人交情不錯喔？」蔣萬安直言「是，因為我們兩座城市有很多密切合作。」

洪健益質疑，倘若盧秀燕開口表明「要選黨主席」，蔣萬安會不會支持？蔣萬安稱，「我們在市政上面，只要盧市長有需求，我們就全力協助，包括捷運興建、其他城市治理議題。」

洪健益表示，蔣萬安口中的「盧媽媽」、「盧姊姊」曾涉一萬多份死亡連署，而根據《刑法》第210條的偽造變造私文書罪，追訴期是20年，這樣蔣萬安還要幫盧選黨主席嗎？要不要大義滅親？

而蔣萬安則回擊，「高雄當時罷韓的時候，也有很多死亡連署，那民進黨是不是也要跟罷團大義滅親？也是不是要道歉、要一致標準？」