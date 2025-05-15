　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠批盧秀燕曾涉死亡連署　蔣萬安反問：要不要「大義滅親」罷韓團體

▲台北市長蔣萬安赴市議會專案報告。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長蔣萬安赴市議會專案報告。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安昨（14日）赴台中與台中市長盧秀燕合體，一句「姊姊說的話，弟弟一定全力以赴」引發熱議。民進黨台北市議員洪健益今（15日）批評，蔣萬安的「盧姐姐」曾涉死亡連署一萬多份，倘若盧要選黨主席，是否還會支持或大義滅親？蔣萬安反擊，當初罷免時任高雄市長韓國瑜時，也有很多死亡連署，民進黨是不是也要跟罷團大義滅親？

蔣萬安15日上午赴台北市議會進行專案報告，洪健益先詢問，做錯道歉可不可恥？蔣萬安直言「做錯了就去道歉」，洪健益提及，蔣萬安身為國民黨明日之星、未來少主，甚至是未來的儲備黨主席，是否認為要針對這2天被起訴的國民黨人士抄名冊一事，跟國民黨支持者、社會道歉？

蔣萬安回應，今天是市政專題報告，此問題沒有關聯，還是希望回到市政議題，而自己的態度就是一切依法辦理，如果檢調調查，那就尊重檢方調查與偵辦進度，「都還在偵辦中，不針對任何個案評論。」

洪健益再問，蔣萬安是否有要選國民黨主席？蔣萬安指出，「我想這更跟市政沒關係，特別是今天專題報告幾項議題，如果議員問我，我的態度一樣，牽涉到任何相關調查，我尊重檢方偵辦的進度。」洪健益認為，台北市長兼任黨主席沒有問題，只是想關心蔣萬安有無選黨主席的意願？蔣萬安僅說，「這跟市政無關 我們還是回歸專案報告幾個議題。」

▲台北市議員洪健益。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員洪健益。（圖／記者林敬旻攝）

洪健益提及，蔣萬安昨天到台中跟盧秀燕簽了合約，但一句「姊姊講的話，弟弟沒第二句」言論，讓很多人納悶，「你們兩個人交情不錯喔？」蔣萬安直言「是，因為我們兩座城市有很多密切合作。」

洪健益質疑，倘若盧秀燕開口表明「要選黨主席」，蔣萬安會不會支持？蔣萬安稱，「我們在市政上面，只要盧市長有需求，我們就全力協助，包括捷運興建、其他城市治理議題。」

洪健益表示，蔣萬安口中的「盧媽媽」、「盧姊姊」曾涉一萬多份死亡連署，而根據《刑法》第210條的偽造變造私文書罪，追訴期是20年，這樣蔣萬安還要幫盧選黨主席嗎？要不要大義滅親？

而蔣萬安則回擊，「高雄當時罷韓的時候，也有很多死亡連署，那民進黨是不是也要跟罷團大義滅親？也是不是要道歉、要一致標準？」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
600 4 1673 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
狠父殺5歲兒！犯後步伐從容　冷血背影曝光
閃兵手法曝！蕭彤雯驚「這麼多男星家族遺傳病」…網點1關鍵
快訊／大谷翔平炸裂！　本季13轟出爐
正妹來台拚翻床率！超胸攬客慘了　15分鐘SOP曝
長榮海運股價再創歷史新高！　萬海站回百元
7月大地震預言引恐慌！　日本漫畫家回應了
AI妖股回神！　3天漲逾40%

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

輝達將落腳北市？　蔣萬安語帶玄機：飯還沒煮熟「不要掀開鍋蓋」

蘇貞昌重回美麗島大審現場　展示辯護卷宗提醒民主自由得來不易

綠批盧秀燕曾涉死亡連署　蔣萬安反問：要不要「大義滅親」罷韓團體

推國防、產業、能源法案　朱立倫：讓台灣偉大是國民黨目標

「消解大罷免瘟疫從苗栗開始」　鍾東錦喊話：停止罷免綠議員行動

賴清德確定「缺席世壯運開幕」　蔣萬安：會發賀電祝活動順利

童子賢讚《核管法》修正：解開緊箍咒　民眾拒絕「非核家園」

王浩宇自曝不用當兵原因「差點GG」：我對得起自己的國家

藝人配合中共「陸委會調查中」　邱垂正：歐陽娜娜是重要對象

富立建設給賴清德好幾倍政治獻金？　陳佩琪「沒直接證據」：用膝蓋想

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【閃兵案】威廉綠島投案主動配合　警台東機場拘提畫面曝

【爽到ㄎㄧㄤ掉】德國牧羊犬被挖耳朵　舒服到翻白眼！

【我有錢！】李多慧拒吃飯邀約　一聽要她請客立刻答應！ #李多慧 #小龍女 #啦啦隊

【排骨神偷】婦人老練順走一塊豬肉 眼尖闆娘：頂多20元！

陳大天.「超克7」李銓 涉逃兵案被逮！

【警察想罵髒話】警剛處理完車禍...衰遇逆向車 車頭凹陷毀損

【閃兵案延燒】連環爆！藝人阿虎遭帶回約談

薛仕凌當兵「體檢3次驗退」　有家族性高血壓「自己沒感覺」

【閃兵案】陳大天「坦然面對」拿下口罩面對媒體

輝達將落腳北市？　蔣萬安語帶玄機：飯還沒煮熟「不要掀開鍋蓋」

蘇貞昌重回美麗島大審現場　展示辯護卷宗提醒民主自由得來不易

綠批盧秀燕曾涉死亡連署　蔣萬安反問：要不要「大義滅親」罷韓團體

推國防、產業、能源法案　朱立倫：讓台灣偉大是國民黨目標

「消解大罷免瘟疫從苗栗開始」　鍾東錦喊話：停止罷免綠議員行動

賴清德確定「缺席世壯運開幕」　蔣萬安：會發賀電祝活動順利

童子賢讚《核管法》修正：解開緊箍咒　民眾拒絕「非核家園」

王浩宇自曝不用當兵原因「差點GG」：我對得起自己的國家

藝人配合中共「陸委會調查中」　邱垂正：歐陽娜娜是重要對象

富立建設給賴清德好幾倍政治獻金？　陳佩琪「沒直接證據」：用膝蓋想

學生騎單車過馬路！自小客「切西瓜」猛撞　險被輾過畫面曝

OPEL「高性能子品牌」轉型電動車！首款新車278匹馬力、年底亮相

今高溫飆36度　未來一周防午後雷陣雨

知名經紀人楊天真「激瘦」現狀曝　39歲覺醒！甩「大碼女王」稱號

你會算數嗎？《魔鬼2》賢奎遭批「連4句質問隊友」　道歉再掀熱議

中美休戰！　陸暫停對美28家出口管制名單、17家不可靠實體清單措施

Rosé新曲〈Messy〉火辣造型連發！換上Isabel Marant透視裙長腿全露

皇普獲利創新高　逆勢「提早推案」因應不景氣

輝達將落腳北市？　蔣萬安語帶玄機：飯還沒煮熟「不要掀開鍋蓋」

非洲孤兒罹「白內障、700度散光」看不清　長庚團隊救回視力

【爽到ㄎㄧㄤ掉】德國牧羊犬被挖耳朵　舒服到翻白眼！

政治熱門新聞

建商給賴政治獻金？陳佩琪：用膝蓋想

逃兵不成白花錢！藝人砸錢閃兵被抓包　內政部：重判體位補服兵役

王浩宇自曝不用當兵原因：差點GG

新核管法「核一、核二有望重啟」　她點名侯友宜、朱立倫、黃國昌

民眾黨號召518上街　昌：退貨賴清德

罷吳連署超慘　李孝亮嘆：沒辦法聯繫朱立倫

童子賢讚《核管法》修正：解開緊箍咒

國台辦嗆賴清德「破壞和平」　王世堅舉1例：罵再難聽還是有溝通管道

揭林月琴任職2團體獲中央百萬標案　黃揚明：說好願受高規格檢驗？

由憲法法庭認定《憲訴法》審議有無瑕疵？　黃暐瀚：實在是太奇怪

鄭英耀禁止台生赴陸交流　馬辦轟下台

賴清德確定「缺席世壯運開幕」

陸委會調查配合中共藝人　邱垂正：歐陽娜娜是重要對象

李孝亮嘆與朱立倫失聯　楊智伃：可以聯繫我

更多熱門

相關新聞

推國防、產業、能源法案　朱立倫：讓台灣偉大是國民黨目標

推國防、產業、能源法案　朱立倫：讓台灣偉大是國民黨目標

國民黨主席朱立倫14日於中常會表示，近期國民黨將推動三項安全法案，包括國防安全、產業安全及能源安全法。朱立倫今（15日）受訪時表示，後續會再與智庫還有黨團幹部一起討論，希望可以提出福國利民的法案，把產業留在台灣，讓台灣偉大，這才是國民黨的目標。

「消解大罷免瘟疫從苗栗開始」　鍾東錦喊話：停止罷免綠議員行動

「消解大罷免瘟疫從苗栗開始」　鍾東錦喊話：停止罷免綠議員行動

賴清德確定「缺席世壯運開幕」

賴清德確定「缺席世壯運開幕」

同樣是增加國定假日　「降低工時」、「彰顯進步價值」一定對立？

同樣是增加國定假日　「降低工時」、「彰顯進步價值」一定對立？

花蓮罷免查水表案　民政處長50萬交保

花蓮罷免查水表案　民政處長50萬交保

關鍵字：

北市台北市台北市政府蔣萬安洪健益國民黨盧秀燕民進黨大罷免

讀者迴響

熱門新聞

男染上毒癮　頸部90度嚴重彎曲

威廉50萬交保最高！閃兵9人交保金曝光

白沙屯媽祖首駐駕創歷史　南投受天宮60年牌樓要拆了

緬甸8.2強震「地表大位移」影片曝！　首次清晰捕捉破裂瞬間

下波鋒面接近　雨區擴大時間曝

閃兵事件一爆　全場讚「2男神」楷模

閃兵王大陸入伍　尷尬台下看許光漢表演

Andy遭控交往期間出入聲色場所　爆料黑函護家寧討報酬

每坪少13萬！7組人搶燒炭凶宅　得標價遠低於市場價

快訊／基隆5歲男童滿臉血亡　生父逃2小時落網

墨國女網紅直播一半遭槍殺！粉絲面前倒下

4「閃兵藝人」已達除役年齡　媒體人：50萬交保太划算

奇萊山「山獸神」疑遭獵殺！山友見屍氣炸

赴日注意！「這1物」禁帶上飛機　手提託運都不行

被閃兵案波及　婁峻碩親曝免役原因

更多

最夯影音

更多

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【閃兵案】威廉綠島投案主動配合　警台東機場拘提畫面曝

【爽到ㄎㄧㄤ掉】德國牧羊犬被挖耳朵　舒服到翻白眼！

【我有錢！】李多慧拒吃飯邀約　一聽要她請客立刻答應！ #李多慧 #小龍女 #啦啦隊

【排骨神偷】婦人老練順走一塊豬肉 眼尖闆娘：頂多20元！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面