「消解大罷免瘟疫從苗栗開始」　鍾東錦喊話：停止罷免綠議員行動

▲苗栗縣長鍾東錦。（圖／翻攝鍾東錦臉書）

記者郭運興／苗栗報導

罷免藍營苗栗立委邱鎮軍二階連署12日宣告失敗，傳出國民黨苗栗基層將鎖定綠營議員徐筱菁、陳春暖、無黨籍議員曾玟學反擊。對此，苗栗縣長鍾東錦昨（14日）表示，絕大多數苗栗鄉親不贊同這場大惡罷，因此，消解罷免瘟疫從苗栗開始，停止撕裂與對立，停止互罷，「站出來，勇敢按下停止鍵，我呼籲停止對苗栗縣綠營議員的罷免行動」。

鍾東錦先是透過新聞稿表示，從一開始就認為，大罷免是一場「瘟疫」，事實證明民進黨和國民黨果然各自提出罷免案，而且亂象不斷，所幸苗栗縣2名立委罷免案，第二階段連署都以未達門檻坐收，顯示絕大多數的苗栗鄉親也不贊同這場「大惡罷」，因此，鍾希望苗栗縣議員的罷免案，也能夠劃下休止符，消解罷免瘟疫，從苗栗開始。

鍾東錦指出，12日透過新聞媒體得知，針對苗栗縣第一選區立委陳超明與第二選區立委邱鎮軍的罷免案，因連署人數未達門檻，公民團體選擇不送件，避免造成公務人員的負擔，表示尊重，不過，自己始終認為執政黨對於在野黨發動大罷免的動作，不但創下「惡例」，更引來在野黨的反撲，而在這個過程中，大家也看到人民對於政府的公信力盪然無存。

鐘東錦說，所幸苗栗縣民展現高度理性，兩起立委罷免案均喊停，為地方穩定釋出正向力量，但苗栗目前仍有縣議員罷免案，也應按下停止鍵，如此才能讓民意代表專注在地方建設與民眾需求，不應陷入無止境的政治鬥爭。

鐘東錦呼籲，中央執政黨與在野黨，應各自節制，停止相互報復式的罷免行動，避免將社會推向更深層的對立與混亂。長期以來台灣政治逐漸陷入惡性對抗，導致人民對政府信任度急遽下滑，這正是政治「瘟疫」的危害，而苗栗鄉親的抉擇，讓大家看到一絲曙光。

鍾東錦提到，不要忘了，行政院提出的「桃竹苗大矽谷計劃」，目前仍在苗栗縣政府積極推動中，唯有摒除成見，停止無謂的政治鬥爭，才能真正回應人民的期待，讓中華民國台灣走回正軌，盼望從苗栗出發，展現台灣政治理性的力量，帶動全國走向合作與建設的正向循環。

後續，鐘東錦也在社群平台發文，「仇恨不會帶來進步與繁榮，團結才會，停止撕裂與對立，停止互罷，就從我們開始」，政治上沒有永遠的敵人，只要目標相同，那麼不論黨派，都可以變成朋友， 「站出來，勇敢按下停止鍵，我呼籲停止對苗栗縣綠營議員的罷免行動」。

最後，鐘東錦強調，自己不需要綠營的朋友認同他的決定，但他需要讓我們把時間還給人民，做好大家該做的事，在四年任期期間，誰都不要把誰辜負。不要辜負人民期待，不要辜負自己一身的理想與熱情，不分藍白綠，沒有大家在後推動，這個政府無法往前邁進，「一本初衷，敦請大家坐下來談，不要讓國際看笑話，讓台灣這個名字，重返輝煌」。

▼傳出國民黨苗栗基層將鎖定積極參與罷免的無黨籍議員曾玟學反擊。（圖／記者蔡文淵翻攝）