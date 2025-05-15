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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

推國防、產業、能源法案　朱立倫：讓台灣偉大是國民黨目標

▲▼國民黨黨主席朱立倫反惡罷戰獨裁內湖場街講 。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨黨主席朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨主席朱立倫14日於中常會表示，近期國民黨將推動三項安全法案，包括國防安全、產業安全及能源安全法。朱立倫今（15日）受訪時表示，後續會再與智庫還有黨團幹部一起討論，希望可以提出福國利民的法案，把產業留在台灣，讓台灣偉大，這才是國民黨的目標。

對於國民黨未來將針對國防安全、產業安全及能源安全推動三項法案，朱立倫今早11點將在國民黨智庫參與黨團大會，與國民黨立院黨團成員共商相關議案。

朱立倫早上陪同黨籍立委洪孟楷掃街前，對此表示，對於整個國家的安全，國民黨是最重視的，包含國防安全、產業安全、能源安全都是現階段非常重要的法案，尤其現在國防安全，大家可以看到印巴戰爭，國防現代化的必要，以及電子戰的加強、人員的訓練、專業能力的提升、國土能量的增加，這每項都非常重要，這些想法後續將綜合起來，並看看可否跟民眾黨一起提出特別條例，針對下會期國防預算，全力支持。

朱立倫也提到，產業安全更重要，根留台灣、台灣優先、台灣必須偉大，而不是今天把根都拔走了，把產業都送出去了，變成美國偉大，台灣不偉大，甚至台灣消失了，這才是真正的賣台。必須要跟朝野一起努力，國民黨願意辦黑臉，把根、把產業留在台灣，讓台灣偉大，這才是國民黨的目標。

針對能源安全部分，朱立倫說，除了已經通過的核管法，讓核電能夠延役20年，必須在電業法也要做修正，確保能源安全，同時能源配比、節能減碳，通通都要在電業法入法，智庫還有黨團幹部會一起討論，希望可以提出福國利民的法案。民進黨拚政治鬥爭，國民黨在拼民生、在拼人民的安全。
 

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國民黨國防產業能源法案朱立倫

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