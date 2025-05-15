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貴族幼兒園霸凌！　大班勒頸中班、扯斷衣服標籤

家長控訴，就讀幼兒園中班的兒子遭就讀大班的學生拉扯衣服，甚至衣服標籤都被扯下。圖片經變色處理。（家長提供）

▲家長控訴，就讀幼兒園中班的兒子遭就讀大班的學生拉扯衣服，甚至衣服標籤都被扯下。圖片經變色處理。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台中市一所知名連鎖貴族雙語幼兒園，發生中班生遭大班生拉扯背上標籤致斷、勒頸，哭鬧跌倒、聲響竟未驚動低頭滑手機、吃洋芋片的教保員。事後家長從兒子口中得悉到霸凌，但幼兒園的回應卻是「不是霸凌，是互動」。令家長氣結，一狀告上台中市府教育局。

這家知名幼兒園對家長的回應是，「孩子在學校的感受，是我們重視的地方，實際了解發生經過與老師分享的過程，孩子並未遭遇該家長表示的『持續或系統性的霸凌行為』，屬於單一互動事件。」「對於親師溝通上的訊息落差，已進行修正與補強」，該幼兒園最後坦承因學童由多位照顧者協力照顧，班級老師未同步訊息給所有照顧者，是溝通機制上的不足，日後將調整「家庭聯絡資訊同步制度」，並在APP訊息同步機制，避免類似情況再度發生。

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本刊採訪該幼兒園，回應是已經嘗試與該名家長溝通，也帶著大班生向A兒道歉，最後家長仍決定退學，也依照相關退學規定計算上課時數後，未上完的部分予以退費。未來將依照教育局審議的結果，處理相關事宜。

本刊採訪被大班生拉扯斷衣服的5歲A兒，是否想回去上學？A兒問：「哪一間？」「原來那一間阿。」A兒：「不要！不想讓人再被欺負！」堅持想忘掉那段記憶。

這所知名幼兒園是很多「望子成龍、望女成鳳的」家長擠破頭、提前預約都想把子女送進去的幼兒園，因其標榜的是，有豐富的藝術課程及雙語教學。創辦人榮獲教育部教學卓越金質獎、丈夫是台中市府都發局前局長、建築系教授，政經、教育界人脈廣闊，至今在台中已設立5所分校，為中高收入者首選幼兒園之一。

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