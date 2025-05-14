美國沙烏地簽「史上最大軍售案」　金額逾4.3兆元

▲美國總統川普訪問沙烏地阿拉伯。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

白宮13日宣布，美國與沙烏地阿拉伯達成總額高達6,000億美元（約新台幣19兆元）的系列協議，其中國防軍售部分就佔了1,420億美元（約新台幣4.3兆元），被美方稱為「史上最大的國防軍售案」。白宮表示，此項軍售由十餘家美國主要國防企業共同參與，將向沙國提供最先進的作戰裝備與軍事服務。

CNN報導，白宮指出，本次軍事合作涵蓋防空與飛彈防禦系統、太空作戰能力、海軍與海岸防衛，以及現有軍備的現代化升級。不過，目前尚未公布具體品項，白宮的說法仍偏向概括性描述。

儘管沙烏地阿拉伯表達了希望取得F-35匿蹤戰機的意願，但因該機屬於美國主導的聯合打擊戰鬥機（JSF）計畫，而以色列身為主要合作國，立場明確反對將此先進戰機出售予潛在區域對手，沙國想要入手F-35的機率仍具高度不確定性。

即使F-35未必成行，白宮強調，這項協議仍包括「廣泛的訓練與技術支援」，目的在於全面強化沙國軍力。協議內容涵蓋協助擴充沙烏地阿拉伯的軍事學院、醫療後勤系統，以及軍事人才培訓等核心項目。

分析指出，這份龐大軍售協議不僅將進一步鞏固美沙雙邊關係，也反映出川普政府在中東戰略布局中的經濟與軍事並進策略。白宮方面表示，此協議預期將為美國國內創造數以萬計的就業機會，並有助於深化雙方在防務、能源與科技等領域的長期合作。