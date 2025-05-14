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吸毒吸到「脖子90度彎曲」15個月回不來　伊朗23歲男患垂頭症

▲▼ 。（圖／翻攝自Iran’s Isfahan Medical University）

▲患者染毒之前頸部並未出現任何畸形，頸部嚴重彎曲的狀況持續15個月以上。（圖／翻攝自Iran’s Isfahan Medical University）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗一名23歲男子染上毒癮多年之後身體出現罕見變化，頸部嚴重彎曲近乎90度，時間持續約15個月多。醫院發布個案的照片並指出，雖然濫用藥物對肌肉骨骼變化並無直接影響，但有間接因素存在。

每日郵報報導，這些照片由伊斯法罕札赫拉大學醫院（Al-Zahra University Hospital）醫師們發布，患者出現頭部下垂症候群（Dropped head syndrome）。醫師表示，這狀況有可能是藥物濫用引起，使用安非他命導致患者保持特定姿勢，下巴長時間垂落在胸前，出現慢性頸部疼痛、手臂麻刺感等狀況。

已知這名患者在染上毒癮之前，頸部並未出現任何畸形，但有憂鬱症病史以及使用安非他命、鴉片、海洛因。男子的病況已經持續15個月以上，且在尋求專業醫療協助之前，曾接受草藥治療。

這起個案研究的共同作者雷茲瓦尼（Majid Rezvani）指出，團隊發現藥物濫用與罕見嚴重複雜頸部彎曲發展有關，「藥物本身並不會直接對肌肉骨骼造成變化，而是間接影響：當患者使用藥物時會長時間維持某種固定姿勢，經過數月，這導致肌肉骨骼出現變化，最後發展成脊椎後側彎（Kyphoscoliosis）」

經醫療機構檢查，患者腦神經測試、肌力測試與自主神經系統檢查結果全都正常，但電腦斷層（CT）掃描則顯示脊椎嚴重變形。為了矯正，男子接受手術，醫療團隊移除變形的骨頭，使用支架固定支撐，手術成功，術後第2天就能行走，並未出現任何神經異常症狀，且在接受治療期間戒毒。

依據台中榮總復健科衛教資訊，頭部下垂症候群主要特徵是頸椎兩旁的肌群出現嚴重無力現象，導致頭部及頸椎慢慢地下垂前傾現象，頭部最終導致呈現經典的「下巴觸及前胸」姿勢型態。醫學上對於「頭部下垂症候群」確切的病因仍有爭議，尚無定論。許多假設的支持認為，畸形是由脊椎旁肌肉組織損傷和疲勞有關。

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