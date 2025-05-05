葉門反抗軍彈襲以色列機場　放話「空中封鎖」！納坦雅胡誓言報復

▲ 以色列本-古里安國際機場（TLV）附近遭到彈襲。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

葉門反抗軍「青年運動」4日空襲以色列，飛彈擊中主要國際機場周邊，造成至少8人受傷，引發旅客恐慌，多家航空公司也因此取消航班。以色列總理納坦雅胡誓言報復青年運動及其背後「伊朗恐怖分子」，且預告「會有很多次」。

綜合《路透》及《衛報》，伊朗支持的青年運動聲稱對以色列本-古里安國際機場（TLV）的襲擊負責，發言人薩雷亞（Yahya Saree）更向航空公司發出警告，稱以色列主要機場「對航空旅行已不再安全」。

以軍證實飛彈是從葉門發射，防空系統未能攔截，落在機場周邊空地留下幾十公尺深的巨大坑洞，引發旅客恐慌，也導致航班中斷約1小時。

以色列機場管理局（IAA）稱這是首次有導彈落在如此靠近該機場航廈與跑道的地方，至少8名輕傷或中度傷患送醫治療。包括漢莎航空集團、義大利航空及瑞安航空等多家歐美航空公司已取消未來幾天往返以色列的航班。

▲ 空襲留下巨大彈坑。（圖／路透）

青年運動以聲援加薩為由，2023年年底以來頻繁攻擊以色列與紅海航道。納坦雅胡4日透過X及Telegram預告，以色列將在「我們選擇的時間與地點」對這起攻擊做出回應，強調以色列過去曾對青年運動採取行動，未來也將再次行動，「不會只是一擊，會有很多次」。

總理辦公室當天公布的影片中，納坦雅胡說道，「我們會做我們必須做的事來保護我們的安全，做出有效回應，並適當警告伊朗，這種情況不能持續下去」。青年運動當天稍晚則預告，將對以色列實施「全面空中封鎖」，誓言繼續襲擊機場以回應以色列擴大對加薩的「侵略行動」。

另一方面，以軍4日證實召集數萬名預備役人員，準備擴大對加薩攻勢，目標包括施壓哈瑪斯釋放人質、削弱其軍力並奪取地面控制權，以增加談判籌碼，但尚不清楚何時展開。極右翼國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）更主張炸毀加薩糧食與電力供應，要求繼續戰鬥至取得全面勝利。