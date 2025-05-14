頭垂到胸前、頸椎嚴重彎曲！　23歲男長期吸毒患罕病

▲男子長期使用安非他命，患垂頭症候群。（圖／翻攝Spooky X）

圖文／CTWANT

伊朗一名23歲男子長期使用安非他命，罹患一種罕見疾病「垂頭症候群」（Dropped Head Syndrome）， 脊椎已嚴重變形，最後經過手術治療後康復，而他也戒毒。

據UNILAD報導，男子的長期吸安非他命，罹患一種罕見疾病「垂頭症候群」，頸椎出現嚴重彎曲，頭也長時間無法抬起，只能垂在胸前，而這狀況持續超過一年。醫生說，患者還混合使用海洛因、鴉片等毒品。

據悉，醫療團隊當時表示，在男子吸毒前，無任何跡象顯示他會發展出這樣的病症。醫師表示，「藥物本身並不會直接影響肌肉骨骼系統，但有間接影響。患者服藥後會長時間保持某種姿勢，久而久之，這些不自然的姿勢導致肌肉骨骼變形，最終發展成脊柱側彎併後凸（kyphoscoliosis）。」

據悉，垂頭症候群是因為頸部肌肉極度無力出現的症狀，雖然這種症狀常見於像是運動神經元疾病等病變，但藥物濫用同樣可能引發此症。

電腦斷層掃描顯示，男子的脊椎已嚴重變形，不過在接受全身麻醉後，他的症狀出現些微改善。最終醫生決定替他動手術，所幸術後隔天，他套上硬頸圈可以行走。他也隨後接受了戒毒治療。幾個月後，醫生驚喜地發現他的脊椎已成功復位，對此感到非常滿意。

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