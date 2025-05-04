瓦爾茲密謀「勾結以色列」　推動對伊朗動武！觸怒川普急撤國安顧問

▲美國白宮前國安顧問瓦爾茲。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普近日火速撤換國安瓦爾茲（Mike Waltz），主因是瓦爾茲在對伊朗政策上持強硬立場，並與以色列總理納坦雅胡密切協調，針對伊朗核武設施採取軍事打擊。此舉引發川普不滿，認為瓦爾茲的作法未經外交手段便貿然偏向動武，與其偏好外交協商的政策取向不符。

根據美媒《華盛對郵報》，多名美方高層官員與川普幕僚透露，瓦爾茲早在川普今年1月就職後的初期，便與白宮其他官員在伊朗議題上意見分歧。因為瓦爾茲傾向使用武力，而川普則希望透過外交方式與德黑蘭促成新協議。

儘管瓦爾茲因「Signal門」事件被外界質疑專業判斷，但川普對瓦爾茲的不滿早於此事件之前已開始醞釀。據悉，瓦爾茲不慎將《大西洋月刊》主編戈德堡（Jeffrey Goldberg）加入一個含有內閣成員的加密即時通訊程式Signal對話群組，群組內正在討論美國即將對葉門發動轟炸行動的細節。

報導指出，其實今年2月納坦雅胡訪美之前，瓦爾茲便與納坦雅胡展開「密切協調」，商討針對伊朗核計畫採取軍事行動，此舉引發川普不悅。一名消息人士說，「華爾茲想把美國政策帶往一個川普不願意接受的方向，因為美國尚未嘗試過外交解決方案。」

一名高層顧問評論瓦爾茲的舉動非常不妥，「你是美國總統的部屬，而不是其他國家領袖的幕僚，無法擅自進行另類協商。」

對此，納坦雅胡辦公室否認曾與瓦爾茲有過「密切接觸」，僅稱雙方2月曾在布萊爾宮會晤，並與副總統范斯（JD Vance）共同與納坦雅胡短暫會談。會後僅有一次電話聯繫，且未涉及伊朗議題，並對瓦爾茲被提名為聯合國大使表示祝賀。

瓦爾茲和國務卿盧比歐（Marco Rubio）曾在內部支持對伊朗核設施發動先發制人的軍事打擊，但川普最終否決此計畫。盧比歐現已暫時代理國安顧問職務。

目前美國與伊朗之間的談判已進入第4輪。與此同時，川普政府正推動一項新協議，其架構與2015年歐巴馬時期達成的伊朗核協議（JCPOA）相似，並不要求伊朗完全解散核計畫，而是設限濃縮鈾存量與離心機種類，換取解除制裁。

此舉與納坦雅胡堅決反對的「外交解法」立場相違背。以色列方面擔憂，美國正接近一項「壞協議」。

原定本週末的第4輪談判已因「後勤問題」延後，伊朗方面表示新日期將視美方立場決定。美國則稱相關會談尚未正式敲定，但預期將於近日進行。