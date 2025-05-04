　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

瓦爾茲密謀「勾結以色列」　推動對伊朗動武！觸怒川普急撤國安顧問

▲▼白宮國安顧問瓦爾茲（Michael Waltz）。（圖／路透）

▲美國白宮前國安顧問瓦爾茲。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普近日火速撤換國安瓦爾茲（Mike Waltz），主因是瓦爾茲在對伊朗政策上持強硬立場，並與以色列總理納坦雅胡密切協調，針對伊朗核武設施採取軍事打擊。此舉引發川普不滿，認為瓦爾茲的作法未經外交手段便貿然偏向動武，與其偏好外交協商的政策取向不符。

根據美媒《華盛對郵報》，多名美方高層官員與川普幕僚透露，瓦爾茲早在川普今年1月就職後的初期，便與白宮其他官員在伊朗議題上意見分歧。因為瓦爾茲傾向使用武力，而川普則希望透過外交方式與德黑蘭促成新協議。

儘管瓦爾茲因「Signal門」事件被外界質疑專業判斷，但川普對瓦爾茲的不滿早於此事件之前已開始醞釀。據悉，瓦爾茲不慎將《大西洋月刊》主編戈德堡（Jeffrey Goldberg）加入一個含有內閣成員的加密即時通訊程式Signal對話群組，群組內正在討論美國即將對葉門發動轟炸行動的細節。

報導指出，其實今年2月納坦雅胡訪美之前，瓦爾茲便與納坦雅胡展開「密切協調」，商討針對伊朗核計畫採取軍事行動，此舉引發川普不悅。一名消息人士說，「華爾茲想把美國政策帶往一個川普不願意接受的方向，因為美國尚未嘗試過外交解決方案。」

一名高層顧問評論瓦爾茲的舉動非常不妥，「你是美國總統的部屬，而不是其他國家領袖的幕僚，無法擅自進行另類協商。」

對此，納坦雅胡辦公室否認曾與瓦爾茲有過「密切接觸」，僅稱雙方2月曾在布萊爾宮會晤，並與副總統范斯（JD Vance）共同與納坦雅胡短暫會談。會後僅有一次電話聯繫，且未涉及伊朗議題，並對瓦爾茲被提名為聯合國大使表示祝賀。

瓦爾茲和國務卿盧比歐（Marco Rubio）曾在內部支持對伊朗核設施發動先發制人的軍事打擊，但川普最終否決此計畫。盧比歐現已暫時代理國安顧問職務。

目前美國與伊朗之間的談判已進入第4輪。與此同時，川普政府正推動一項新協議，其架構與2015年歐巴馬時期達成的伊朗核協議（JCPOA）相似，並不要求伊朗完全解散核計畫，而是設限濃縮鈾存量與離心機種類，換取解除制裁。

此舉與納坦雅胡堅決反對的「外交解法」立場相違背。以色列方面擔憂，美國正接近一項「壞協議」。

原定本週末的第4輪談判已因「後勤問題」延後，伊朗方面表示新日期將視美方立場決定。美國則稱相關會談尚未正式敲定，但預期將於近日進行。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
448 2 6157 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普應「遏制台灣」？ 　外交政策學者的冷水與警告
快訊／王大陸工作室發聲　3點聲明澄清：司機已撤告
童星于卉喬長大了　「露絕美微笑」近況曝光
首批「萊豬」輸台！澳洲進口「豬雜」22.99公噸檢出萊克多巴
「新型專班」招生低迷　註冊率僅1成多

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

救人途中遭病患持刀「刺穿心臟」　美29歲救護員殉職

川普貿易戰「恐釀聖誕樹荒」　美企估：一棵飆近10萬元

全球僅百例！　英女中風醒來「變中國腔」15年：人生如地獄

英14歲男孩大火中喪命！　14名兒童「涉過失殺人」遭逮捕

瓦爾茲密謀「勾結以色列」　推動對伊朗動武！觸怒川普急撤國安顧問

泰2自閉兒「爬進下水道後」離奇消失！　500m外水溝被發現

巴菲特退休倒數！庫克曬合照致敬：他的智慧啟發無數人

巴菲特接班人是誰？童年打零工卻驚人翻身　被讚：跟他說話變聰明

哈利專訪埋怨王室「英國人怒了」！　民調：67%要求拔哈梅頭銜

烏媒：北韓軍恐參與烏東「新攻勢」　擬穿俄軍制服到前線混戰

王力宏演唱會踩空　唱一半「舞台突下降」

【被媽祖叫起床？】白沙屯媽祖驚喜停在帳篷前！他被選中一臉迷糊XD

#張麗善 彰化跪拜求停駕　#媽祖 原地搖晃下秒閃人

【超豪邁結緣品】大哥霸氣送整串香蕉　目擊者：人也太好

【惹錯人了！】陸男遊 #西班牙 遇 #搶匪 ！暴怒擒賊 #鎖喉 不鬆手

【虔誠小狗】粉衣狗狗混入香燈腳虔誠祈禱：請給我好多肉肉

#粉紅超跑 海線急行軍　首度 #停駕 鹿港派出所

「移爐主」風波！　張麗善今當面致歉主委緩頰：沒惡意啦

【媽祖相見歡】#白沙屯媽祖 北港見姐妹好開心　一路衝到底

【太可愛了】白沙屯柴柴的天然進香制服！媽祖精神亮點藏尾巴

救人途中遭病患持刀「刺穿心臟」　美29歲救護員殉職

川普貿易戰「恐釀聖誕樹荒」　美企估：一棵飆近10萬元

全球僅百例！　英女中風醒來「變中國腔」15年：人生如地獄

英14歲男孩大火中喪命！　14名兒童「涉過失殺人」遭逮捕

瓦爾茲密謀「勾結以色列」　推動對伊朗動武！觸怒川普急撤國安顧問

泰2自閉兒「爬進下水道後」離奇消失！　500m外水溝被發現

巴菲特退休倒數！庫克曬合照致敬：他的智慧啟發無數人

巴菲特接班人是誰？童年打零工卻驚人翻身　被讚：跟他說話變聰明

哈利專訪埋怨王室「英國人怒了」！　民調：67%要求拔哈梅頭銜

烏媒：北韓軍恐參與烏東「新攻勢」　擬穿俄軍制服到前線混戰

高雄變侏羅紀公園！1.7m「超巨綠鬣蜥」擋路　驚嚇指數破表

跑壘協會送暖到偏鄉　攜手台北華真扶輪社捐贈公務車

泫雅、龍俊亨結婚半年放閃！「老公視角」超甜蜜　約會買車日常曝光

救人途中遭病患持刀「刺穿心臟」　美29歲救護員殉職

LINE通知中獎5萬！女大生遭詐5千元　存簿、金融卡差點送對方

川普貿易戰「恐釀聖誕樹荒」　美企估：一棵飆近10萬元

快訊／王大陸遭傳「教唆傷害、涉黑」工作室發聲！3點聲明澄清：司機已撤告

全球僅百例！　英女中風醒來「變中國腔」15年：人生如地獄

英14歲男孩大火中喪命！　14名兒童「涉過失殺人」遭逮捕

勇士全力避免2016年慘劇重演　柯爾曝G7最大隱憂：情緒失控

【公主說的都對❤】李多慧被紛絲糾正中文萌喊：我是外國人

國際熱門新聞

報警9次遭無視　日20歲女大生慘死成白骨

巴菲特開嗆川普！怒轟關稅是巨大錯誤

波克夏股東大會7項表決全遭否決！　巴菲特也投反對票

小孩在荷蘭博物館內一刮！　毀損抽象畫名家17.3億元畫作

快訊／巴菲特宣布年底交棒！　確定接班人

86%都洗錯　專家公開「正確洗澡順序」

遊西班牙遭搶！他暴怒「擒賊鎖喉」

川普開徵汽車零件關稅「今生效」　重創日韓

前男友認犯案　日女大生報警無效慘死成白骨

忍受200次蛇咬　美國男血液研發出萬用血清

美司令示警：中國對台軍演　從溫水煮青蛙變「快速沸騰」

「七角戀」翻車釀情殺！　泰國寡婦遭前任捅8刀慘死

專家籲川普「管管台灣」　以免美國捲入戰爭

新加坡國會大選出爐！　人民行動黨壓倒性勝選延續執政

更多熱門

相關新聞

川普應「遏制台灣」？ 　外交政策學者的冷水與警告

川普應「遏制台灣」？ 　外交政策學者的冷水與警告

美國《外交政策》（Foreign Policy）雜誌近日刊出一篇重量級專文，標題直白而犀利：《川普應遏制台灣》。文章由卡內基國際和平基金會的兩位資深研究員克里斯多福‧奇維斯（Christopher Chivvis）與史蒂芬‧沃特海姆（Stephen Wertheim）共同撰寫，主張美國總統川普應對台灣總統賴清德近期的言論與政策動向進行「外部約束」，以避免台海衝突升溫並捲入美國。

澳洲總理成功連任　專家：川普關稅助攻

澳洲總理成功連任　專家：川普關稅助攻

擴大加薩攻勢　以色列發數千份徵兵令

擴大加薩攻勢　以色列發數千份徵兵令

川普提派兵助打毒販　墨西哥總統強硬拒絕

川普提派兵助打毒販　墨西哥總統強硬拒絕

國會訪美團「見到該見的人」　訪團證實台灣關稅談判「First Four」

國會訪美團「見到該見的人」　訪團證實台灣關稅談判「First Four」

關鍵字：

北美耀文瓦爾茲白宮國安顧問川普伊朗以色列納坦雅胡

讀者迴響

熱門新聞

天降貓咪掉入麻辣火鍋！燙傷9顧客

即／深夜國道奪命！30歲男駕駛自撞慘死

天兵香燈腳闖喪家　網怒：大忌！

即／桃園4人陳屍租屋處「遺體已腐壞」！

報警9次遭無視　日20歲女大生慘死成白骨

快訊／白沙屯媽祖「粉紅超跑」緊急大迴轉　直奔對面

54歲AV傳說回歸　F級身材如30歲

白沙屯媽沒固定路線「領頭車怎知開哪？」

今午後全台變天　「下最大」地區曝

河堤隨機性侵高中妹想滅口「勒到口鼻出血」

珠寶直播主告公益網紅AJ哥詐欺　警方回應了

Joeman顏值又升級被問「做了什麼」

高雄驚見「世界第3毒」僧帽水母！螫到恐致命

白沙屯媽祖「帶來幾萬人潮」　商家感嘆5個字！網怒噴

更多

最夯影音

更多

王力宏演唱會踩空　唱一半「舞台突下降」

【被媽祖叫起床？】白沙屯媽祖驚喜停在帳篷前！他被選中一臉迷糊XD

#張麗善 彰化跪拜求停駕　#媽祖 原地搖晃下秒閃人

【超豪邁結緣品】大哥霸氣送整串香蕉　目擊者：人也太好

【惹錯人了！】陸男遊 #西班牙 遇 #搶匪 ！暴怒擒賊 #鎖喉 不鬆手

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面