川普將宣布波斯灣改名「阿拉伯灣」　伊朗警告：後果是激怒所有人

▲伊朗一向強調與波斯灣的歷史關聯性。圖為伊朗海軍在波斯灣航行。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

美聯社6日引述2名美國官員說法報導，美國總統川普下週訪問沙烏地阿拉伯期間，將宣布把「波斯灣」更名為「阿拉伯灣」。報導分析，川普是想以此強化美國和阿拉伯盟友的關係。對此，伊朗回應，此舉無法律或地理效力，唯一後果就是激起全體伊朗人的怒火。

美聯社報導，儘管伊朗一向強調自己與該海灣的歷史關聯性，且在中東的許多國家，「阿拉伯灣」的用法更為普遍，但阿拉伯長期針對伊朗南岸外海這一水域進行地理改名工作。

不過，有2名美國官員6日以不具名方式向美聯社透露，川普將在下週訪問沙烏地阿拉伯的行程中，宣布美國將把「波斯灣」更名為「阿拉伯灣」。

報導指出，儘管川普此舉出於美國官方目的，但仍無法決定其他國家如何稱呼這片水域。

事實上，「波斯灣」是自16世紀以來的廣泛稱呼，「波斯」則是伊朗及周邊地區的舊稱，也是伊朗歷史的一部份。2012年，伊朗政府就曾對谷歌（Google）提出告訴，原因是谷歌地圖未標駐該水域名稱。

2017年，川普在自己的第一任期內稱這片水域為「阿拉伯灣」，遭時任伊朗總統羅哈尼抨擊「需要好好學學地理」。如今再傳川普打算單方面宣布更名，又引發伊朗方面不滿。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）7日在X平台上寫道，波斯灣這一名稱，如同許多地理稱謂一樣，深植於人類歷史中。伊朗從未對阿曼海、印度洋、阿拉伯海、紅海等名稱的使用提出異議。這些名稱的使用並不意味著任何特定國家的所有權。

阿拉奇指出，川普需要知道，「波斯灣」這個名稱已有數百年歷史，並被所有製圖機構及國際組織所承認，甚至直至20世紀60年代，該地區所有領導人在官方通信中仍使用這一名稱。

阿拉奇說，任何與此相關的短視之舉均無法律效力或地理效力，其唯一後果將是激起伊朗全體民眾，以及美國乃至全世界伊朗人的怒火。

▼繼「墨西哥灣」更名為「美國灣」後，川普這次盯上了波斯灣。（圖／路透）