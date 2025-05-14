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川普突提「統一」　邱毅揭4可能：兌現對中承諾

▲▼ 川習,川普,習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲邱毅認為，川普在向中國發出信號。（圖／資料照／達志影像／美聯社）

記者陳俊宏／綜合報導

美國總統川普在談及中美關稅貿易談判時，突然指稱「對統一與和平非常有利」。對此，前立委邱毅今天認為有4種可能，像是兌現對中國的承諾，或是對下一步的中美經貿談判打台灣牌。

川普12日在白宮記者會中指出，「他們已同意開放中國，全面開放中國。我認為這對中國將是極好的，對我們也是極好的，我認為這對統一與和平非常有利。」儘管語中提到「統一」（unification），但川普並未進一步說明是否指涉兩岸議題。

對此，邱毅在臉書說，川普的「統一論」已引起台灣社會高度關注，「為什麼川普會在此時此刻，講出樂見兩岸統一的說法，是失言嗎？當然不是。是一時興起嗎？我認為也不是。」

邱毅表示，他判斷川普是有意為之，此舉有4種可能：

1、兌現對中國的承諾

這次在瑞士的中美關稅談判，是美方的主動要求，更是應川普所急所需，中國要川普必須對台灣問題表態，而且是明確表態。

2、對下一步的中美經貿談判打台灣牌

川普要求中國同意「市場准入」，其實這也是美國長期以來的要求。這次川普刻意提到中國市場開放有利於兩岸統一，把市場准入與兩岸統一掛勾。

3、對川普「交易論」的體現

川普在向中國發出信號，如果中國對美國的各項要求，能夠正面予以接納，美國是可以在兩岸統一推動上發揮作用的。至於美國還會有什麼要求，也是中國在未來的談判中，要做效益評估與沙盤推演。

4、一高興就把心裡想法說出來

也不排除川普看到中美關稅談判有了實質進展，讓他有了面子和裡子，一高興就把心裡頭的想法說出來了。

邱毅說，美國是總統制，而川普更是威權型的總統，所以川普的思維絕對輾壓國務院的說法，更別論連官方機構都不是的美國在台協會（AIT）了。

對此，總統府發言人郭雅慧表示，就我方理解，美中貿易談判過程並未觸及台灣相關議題。她強調，政府面對整體國際經貿變局，執政團隊會以確保國家利益和經濟穩定發展為前提，持續掌握情勢，穩健應對挑戰，請國人放心。

美國在台協會發言人也向《ETtoday新聞雲》表示，美國對台政策不變，會持續關注台海和平穩定，反對任何一方單方面改變現狀，期望兩岸分歧以和平方式解決，避免脅迫。

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