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點亮博物館日！宗博館化身靈性遊樂場　解鎖「光」的密碼

▲宗博館化身靈性遊樂場。（圖／世界宗教博物館提供）

▲今年518「國際博物館日」，歡迎到世界宗教博物館打開生命教育的光之門。（圖／世界宗教博物館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

您是否曾想過，信仰與宇宙的距離，其實就藏在一檔展覽裡的光影與手作之間？今年518「國際博物館日」適逢週日，位於新北市永和區的世界宗教博物館，推出系列限定活動與加碼優惠，將館內打造成一座大人小孩都適合的「靈性遊樂場」。透過「光」與「創作」，重新認識人們與自然、信仰和自己之間的連結，打開生命教育的光之門！

限時優惠看三大展覽 送抵用券

一年一度的國際博物館日，對許多民眾來說，是走進博物館、重新親近文化與思想的最佳時刻。宗博館推出全票200元的限時優惠，可參觀常設展，免費升等為「一票通」，暢遊三特展：跨文明對話的「光在萬物」、展現土地之愛的「菁寮聖十字架天主堂」，與充滿童趣想像的「不只一百種：保種計畫II~當小黑熊與不同的生命相遇」。此外，凡購票入館者，皆可獲得一張價值30元的「方寸之間」抵用券，可於館內咖啡輕食與文創選物使用，讓觀展之餘，也能讓味蕾與思想一起沉澱。

走進博物館，從7樓入口的水幕牆儀式開始。這片潺潺流動的水幕不只是迎賓景觀，更象徵潔淨與啟程。走過朝聖步道、世界宗教展示大廳，逐步進入信仰與靈性的內在宇宙。位於6樓的「光在萬物」特展，正是這趟旅程中的核心探索，透過「光之繭」、「覺醒之光」與「創世之光」等主題，引導觀眾從不同文化與信仰脈絡，理解光如何在萬物中顯現，成為生命、藝術與神性的隱喻。

▲宗博館化身靈性遊樂場。（圖／世界宗教博物館提供）

▲「光在萬物」特展的「萬物之光展區」，展現生命之間能量的流動與相互依存。

為深化參與感，館方當日特別安排上午11點30分與下午3點30分兩場導覽，由專業導覽員帶領觀眾穿梭展區，在引人入勝的故事與象徵中，重新觀看日常中的光與暗。

最受親子期待的莫過於「解鎖眾神密碼」DIY手作課程。靈感來自《光在萬物》展區的生態瓶觀察，活動設計引導孩子透過植物投射出的影子，進行紙片剪裁創作。每一個輪廓、每一抹光影，都是自然與個體意識的交會，也是創意與環境意識的啟蒙。活動費用500元，包含一大一小門票與材料包，名額有限，採預約報名制。

▲宗博館化身靈性遊樂場。（圖／世界宗教博物館提供）

▲宗博兒童館推出「不只一百種：保種計畫II－當小黑熊與不同的生命相遇」特展。

任務解鎖 再送限量新北博物館日徽章

值得一提的是，宗博館今年首度加入新北市文化局串聯計畫，加入「博物館徽章蒐集活動」。參觀者只要完成任務，例如：在「光在萬物」展區互動牆留下「光語」，拍照上傳至IG或FB限動，並標記#世界宗教博物館#光在萬物，即可兌換限定徽章1枚。兌換地點設於7樓「方寸之間」櫃檯，數量有限，換完為止。

世界宗教博物館館長馬幼娟表示，博物館不只展示宗教的歷史與文物，更以豐富的體驗式教育與當代視野，持續實踐「生命教育」的願景。518博物館日，宗博館打開一扇從「知識」走向「靈性」，從「文化」走進「自我」的光之門，歡迎一起來走這趟旅程，讓我們不只看光，找到屬於自己的「光」，更一起活出一道光。

▲宗博館化身靈性遊樂場。（圖／世界宗教博物館提供）

▲「解鎖眾神密碼」DIY手作課程，受到孩子喜愛。

▲宗博館化身靈性遊樂場。（圖／世界宗教博物館提供）

▲珍貴的十字架聖髑，在世界宗教博物館就能近距離觀賞。

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