「妃妃姐姐康乃馨」引爆話題！　台南手作香皁花溫暖母親節

▲陳亭妃推出「妃妃姐姐康乃馨」，由台南青年與志工媽媽手工製作，成為母親節最貼心花禮。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

母親節將至，政壇紛紛推出康乃馨花禮致敬母愛，不過最搶眼、最被熱搜的，竟是一朵來自台南的手工香皁花—「妃妃姐姐康乃馨」，這款由立委陳亭妃發起、結合在地青年與志工媽媽親手製作的花禮，因為溫度與情感滿載，引發網友熱烈關注。

相較於市面上進口康乃馨，「妃妃姐姐康乃馨」每一朵皆由台南在地團隊手工打造，從黏貼花瓣、香皁塑型，到綁上祝福卡片，通通一手包辦。年輕人用行動支援土地，志工媽媽則以雙手傳遞溫情，讓每一朵花都成為獨一無二的愛之象徵。

「漂亮、搶手，不是因為貴，而是因為有心！」陳亭妃強調，這款香皁花訂價僅5元，價值卻無可計量。她說，慢工細活代表對每位母親的敬意，也代表地方創生與世代連結的可能性。

面對民眾熱烈詢問，陳亭妃也首度「開箱」這朵話題康乃馨，力挺在地青年：「他們堅持不用進口，選擇用台灣的方式、最簡單的素材，做出最有感的溫度。這不是商品，是一種世代的對話，更是今年母親節最有意義的禮物。」

妃妃姐姐的康乃馨，盛開的不只是香皁花瓣，更是台灣世代之間用愛共同譜寫的溫暖故事。