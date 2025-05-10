首次「三媽會」與王爺共壇！全台最大「有神無廟」六房媽遶境起駕

▲六房媽熱鬧過爐，虔誠信徒隨行祈福。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

國家重要民俗「雲林六房媽過爐」遶境今（10）日登場，從斗南股烏瓦磘前往土庫股過港紅壇安座，來自全國各地信徒數萬名虔誠護持隨行，沿途居民擺設香案迎接六房媽鑾駕，祈求六房媽平安賜福。

今日清晨4點多斗南鎮烏瓦磘紅壇即湧現人潮，等候跟隨六房媽移駕到土庫過港紅壇。典禮尊循古禮依續完成，六房媽在信眾高喊「進哦！進哦」聲中登轎安座，隨即在中軍班恭請神明鑾駕起程，雲林縣長張麗善應邀擔任六房媽過爐主祭官，點起馬炮後恭請六房媽從斗南股烏瓦磘起駕，前往土庫股過港紅壇。

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▲中軍班恭請神明鑾駕起程。（圖／記者游瓊華翻攝）



縣長張麗善表示，「六房天上聖母過爐」是重要的無形文化資產，也是雲林五大國定民俗之一。今天過爐儀式非常隆重殊聖，成千上萬信徒共襄盛舉，感謝六房媽庇佑。她同時祈求六房媽庇佑民眾平安順遂。議長黃凱表示，六房媽過爐是台灣宗教盛事，他祈求六房媽庇佑雲林風調雨順、國泰民安，讓雲林更加進步。

「六房媽」有神無廟，由五股三十四庄（涵蓋虎尾、斗六、斗南、大埤及土庫5鄉鎮市）輪值奉祀，每年農曆4月移駕過爐，是台灣規模最大的「有神無廟」祭祀活動。2013年被雲林縣政府登錄為雲林縣無形文化資產、2017年由文化部登錄為國家重要民俗。

而今年除了六房媽，特別恭請北港朝天宮天上聖母神尊、馬鳴山五年千歲開基薛千歲神尊及大甲鎮瀾宮天上聖母神尊，以及在地土庫過港地區各地方宮廟之列位眾神聖尊駕，齊同登壇作客，參與雲林六房媽過爐慶典盛事，促成歷史性「三媽會」與王爺共壇座上賓的創舉。

▲雲林縣長張麗善應邀擔任六房媽過爐主祭官，點起馬炮後恭請六房媽從斗南股烏瓦磘起駕，前往土庫股過港紅壇。（圖／記者游瓊華翻攝）