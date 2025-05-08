國內四大國家重要民俗神尊齊聚　土庫股六房媽臨時紅壇啟用

▲雲林六房媽本年度輪值股為土庫鎮過港，今日舉行臨時紅壇啟用儀式，為5月10日過爐儀式暖身。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林六房媽本年度輪值股為土庫鎮過港，今（8）日上午舉行臨時紅壇啟用儀式暨新歌發表會，為5月10日過爐儀式暖身。縣長張麗善、立委張嘉郡、丁學忠、文觀處長陳璧君、六房媽會理事長徐萬成、六房媽廟主委劉德茂、北港朝天宮董事長蔡咏鍀等人恭請客神登壇，為土庫股六房媽臨時紅壇進行啟用儀式。

「雲林六房媽過爐」為雲林縣內山線地區重要媽祖宗教慶典盛事，此信仰最主要特色為「有神無廟」，無固定廟宇，而以雲林縣五大鄉鎮組織成五股三十四庄共同輪值供奉，於每年農曆四月中旬舉辦遷移下個輪值股的過爐遶境活動，為臺灣規模龐大之搬家神明，極具特色，於102年登錄為雲林縣民俗，106年登錄為國家級重要民俗，保存者為「社團法人中華民國六房媽會」。

▲由鄭倫境先生、李冠宏製作人、知名歌手沈怡君、資深信眾蔡吉宏於土庫股紅壇新歌發表並獻匾給六房媽，讓信眾們日後傳唱，歌頌六房媽聖母。（圖／記者游瓊華翻攝）

縣長張麗善表示，六房媽過爐今年將於5月10日六時啟程，自斗南股烏瓦磘紅壇過爐至土庫股過港紅壇，今日土庫股臨時紅壇隆重啟用，除了過港六房媽，特別恭請北港朝天宮天上聖母神尊、馬鳴山五年千歲開基薛千歲神尊及大甲鎮瀾宮天上聖母神尊，以及在地土庫過港地區各地方宮廟之列位眾神聖尊駕，齊同登壇作客，參與雲林六房媽過爐慶典盛事。



張麗善感謝虎尾過溪股信眾蔡吉宏先生，特別邀請國內音樂界知名創作才子鄭進一先生及鄭倫境先生，共同填詞作曲，為六房媽打造專屬代表性歌曲「六房天上聖母情」，由鄭倫境先生、李冠宏製作人、知名歌手沈怡君、資深信眾蔡吉宏於土庫股紅壇新歌發表並獻匾給六房媽，讓信眾們日後傳唱，歌頌六房媽聖母。



文化觀光處處長陳璧君表示，今日除迎來「北港朝天宮迎媽祖」、「馬鳴山五年千歲五年大科」2項重要民俗之神尊，更恭請到鄰近大甲鎮瀾宮天上聖母神尊與六房媽神尊齊聚一堂。此次由山線六房媽「邀請」海線北港媽祖與五年王爺同聚紅壇，更象徵山海線文化及宗教合作之新典範，也促成歷史性「雙媽會」與王爺共壇之創舉。



六房媽會理事長徐萬成表示，六房媽團隊經過幾個月的策劃終於達成四大神尊齊聚的宗教盛事，5月10日過爐及遶境，敬邀全國民眾一同參與逗熱鬧，來感受中新歌輕快優雅曲風，並體驗雲林六房媽搬家過爐的熱情盛況。

▲「雲林六房媽過爐」而以雲林縣斗南鎮、土庫鎮、斗六市、大埤鄉、虎尾鎮等五大鄉鎮組織成五股三十四庄共同輪值供奉，為台灣規模龐大之搬家神明。（圖／記者游瓊華翻攝）