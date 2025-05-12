寧德時代將在港股上市　或為今年全球最大IPO交易

▲寧德時代。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸電動車電池龍頭寧德時代已經開始就在香港發行股份接受投資者認購，這有望成為今年全球最大的上市交易。不過消息指出，寧德時代計畫禁止部分美國投資者參與認購，這代表中美緊張關係可能正蔓延至IPO市場。

綜合陸媒報導，寧德時代12日披露發行階段董事會公告及刊登註冊招股書，宣布正式啟動國際配售簿記，預計於5月20日在香港聯交所主板掛牌並開始上市交易。

按發行價格上限每股263港元計算，本次在港股首次公開發行（IPO）發行規模預計40至50億美元，將成為近年來港股市場規模最大的IPO項目之一。

據披露，參與本次基石認購的投資者包括中石化、KIA（科威特投資局）、高瓴資本、高毅資產、UBS（瑞銀）資管、Oaktree（橡樹資本）、Mirae（未來資產）、RBC（加拿大皇家銀行）、太保、泰康、博裕、景林等。

▲港交所。（圖／翻攝極目新聞）

《彭博》報導，寧德時代計畫將募集資金的一大部分用於在歐洲的持續擴張，尤其是在匈牙利建立一家大型工廠，為賓士等頂級客戶供貨。這可能有助於該公司擴大在電動汽車行業的領先地位。根據SNE Research數據，寧德時代在該行業的市場佔有率約為38％。

《彭博》引述消息指出，寧德時代決定將股票發售方式完全改為所謂的Reg S，即不允許向美國境內投資者發售，並免除發行人的某些美國監管備案義務。

知情人士稱，寧德時代決定做出這一調整，是為了限制美國方面的法律責任風險。知情人士補充說，即使一些美國投資者無法參與，交易也有足夠需求。

財務數據顯示，2024年寧德時代實現營業收入3620.13億元（人民幣，下同），實現歸屬於母公司股東的淨利潤507.45億元，年增15.01％；2025年第一季公司實現營業收入847.05億元，實現歸母淨利潤139.63億元，年增32.85％，綜合毛利率達24.4％。