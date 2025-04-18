霸王茶姬赴美上市！首日漲收16％　32歲創辦人張俊杰成億萬富豪

▲霸王茶姬赴美上市。（圖／翻攝封面新聞）

記者魏有德／綜合報導

被認為是中國新茶飲第一股的「霸王茶姬」昨（17）日在美國納斯達克敲鐘上市，股票代碼為「CHA」，也就是茶的拼音。從上市首日表現來看，霸王茶姬開盤價33.75美元，較發行價28美元漲超20%，盤中一度上漲逼近50%，最高觸及41.8美元，最終漲收16％，開出亮麗紅盤。

▲霸王茶姬佈局全球展店，在納斯達克上市成功。（圖／翻攝霸王茶姬官網）

《證券時報》報導，霸王茶姬IPO共發行1468.3991萬股美國存托憑證，融資4.11億美元。在正式接受訂單前，已獲得高達2.05億美元的初步投資意向，並獲得全數認購，實際投資者需求數倍於可發行份額，投資者包括中國基金和全球多家機構。此次IPO由花旗集團、摩根士丹利、德意志銀行與中金公司聯合承銷。

在上市敲鐘儀式上，霸王茶姬創辦人、董事長兼首席執行官張俊杰、首席財務官黃鴻飛以及相關公司管理層、員工代表皆親自出席，場面十分熱鬧。根據彭博億萬富翁指數顯示，CEO張俊杰的淨資產達到21億美元，成為全球新興「億萬富豪」。

根據招股書資訊顯示，截至2024年末，霸王茶姬全球門市數量達6440家，較2022年的1087家呈現爆發式增長。2024年度GMV（商品交易總額）達295億元（人民幣），海外市場已覆蓋馬來西亞、新加坡、泰國等國家，海外門市達156家，就在霸王茶姬於美股上市之際，其洛杉磯首店也即將落地。