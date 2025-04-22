挑戰鋰電池主導地位！　寧德時代「鈉離子電池」零下40度也能運作

▲寧德時代發布首個鈉離子電池品牌「鈉新」。（圖／翻攝IT之家）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸動力電池龍頭寧德時代昨（21）日發布首個鈉離子電池品牌「鈉新」（Naxtra），並預計於今年12月正式量產乘用車動力電池。寧德時代認為，未來鈉離子電池，將有望取代磷酸鐵鋰電池一半的市場。

寧德時代於2021年成為首家推出鈉離子電池的主要動力電池製造商。據《德國之聲》引述專家表示，與其他電池材料不同，鈉資源豐富且成本低廉，其電化學特性還有望降低電動汽車的起火風險。

寧德時代在超級科技日活動上，正式發布「鈉新」品牌，並推出兩款產品，鈉新乘用車動力電池和鈉新24V重卡啟駐一體蓄電池。

鈉新電池是全球首款大規模量產的鈉離子電池，寧德時代乘用車、商用車首席技術官高煥表示，「憑借鈉資源的豐富儲量，將有效降低對鋰資源的依賴，預計未來鈉離子電池，會取代磷酸鐵鋰電池一半的市場。」

▲寧德時代發布鈉離子電池。（圖／翻攝紅星新聞）

高煥指出，鈉新乘用車電池在零下40度的環境下，可以保持90％的可用電量。在僅剩10％SOC（指剩餘電量）的狀態下，鈉新乘用車電池仍可做到零下40度整車動力基本不衰減。此外，鈉新乘用車電池還具備5C超充能力。該款電池將於今年12月正式量產。

至於寧德時代鈉新24V重卡啟駐一體蓄電池，使用壽命突破8年，全生命周期總成本較傳統鉛酸蓄電池降低61％，該電池將在今年6月正式量產。

寧德時代研發聯席總裁歐陽楚英表示，隨著技術和供應鏈的發展，鈉離子電池有望在成本上優於鋰離子電池。