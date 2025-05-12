日84歲老婦倒路邊慘死！警發現「頭、鼻噴鮮血」　疑15歲少年涉案

記者羅翊宬／編譯

日本千葉縣昨（11）日傍晚發生一起駭人聽聞的殺人案件！一名高齡84歲的老婦倒臥路邊。當警方抵達現場時，發現該名老婦不僅早已去意識，且頭部噴出鮮血，周圍都是血跡，送往醫院搶救後仍宣告死亡。對此，警方懷疑是一名15歲少年狠下重手。

根據《日本放送協會》、《朝日新聞》，日本千葉縣千葉市若葉區若松町，一名路人於11日下午5時發現一名高齡老婦倒臥在路邊，頭部、鼻子流出鮮血，且已經呈現昏迷狀態，警方抵達現場並進行調查，發現該名老婦是住在附近的84歲女性高橋八生（やよい），後背疑似遭人砍傷，因此警方推測老婦可能是遭人襲擊。

千葉東警察署透露，高橋八生遇襲後，被人發現橫躺在路邊，且流滿鮮血，即便送醫搶救，卻仍於1個小時後宣告死亡。不過，警方在現場並未發現涉案兇器。

經過警方調查後，研判15歲國中3年級男學生的涉案可能性高，因此向該名少年展開調查，該名少年同樣來自千葉市。目前警方已經以殺人嫌疑申請逮捕狀，預計在核准之後將立刻進行逮捕。

據悉，案發地點為住宅區，位於JR總武本線都賀站以東約1公里。

一名住在附近的30多歲女性受訪時透露，「我的小孩目前就讀國小。昨晚7點回家時發現，附近已經圍起封鎖線。直到晚上11點，警察們仍在大雨中照向地面進行調查，我的兒子非常害怕。校方通知，即便在家裡休息，也不會以缺席處理，所以我決定先讓孩子放假。」