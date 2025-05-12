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台日韓「國定假日、特休假」大PK！全場哭了：台灣人好奴

▲▼上班,工作,OL,同事,小資女,加班,文書,行政,文組,正妹。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲台日韓工時法規。（圖／記者周亭瑋製表）

記者周亭瑋／綜合報導

近來，立法院三讀通過《紀念日及節日實施條例草案》，新增放假「4+1日」，掀起熱烈討論。就有網友發現，台灣跟日本、南韓相比，不僅國定假日天數吊車尾，連特休假都比較少，不禁感嘆「台灣人好奴！」

就有網友在PTT發文，直言台灣連假真的太少了，「一年只有過年和清明節4天，根本呵呵，現在卡一天的還要自己請特休。隔壁奴性很重的日本，黃金周通常有7天-10天，8月盂蘭盆節很多公司也會放3-4天，新年通常也有5天或以上，有時候還有9月銀周可以放。」

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話題掀起熱議，不少鄉民哀喊，「就是假太少啊 」、「你們要自立自強，當作功德啊」、「完美展現奴隸之島」、「歐美也是，一年好幾次長假」、「問題不是連假太少，是你各位的特休太少」、「歐美過的才是生活。台灣人乖乖當資方的奴隸吧」。

台日韓工時法規。（圖／記者周亭瑋製表）

▲台日韓工時法規。（圖／記者周亭瑋製表，點圖可放大）

值得一提的是，根據《勞基法》規定，勞工需在同一工作場所任職滿6個月以上，才能享有3天特別休假；滿1年者為7天、滿2年為10天、滿3年為14天、滿5年為15天，之後每滿1年再加1天，最高上限為30天。

日本規定是工作滿半年後，會有10天假；未滿3.5年，每增加1年多1天假；年資3.5年以上，每增加1年多2天假，最多20天。至於南韓則是第1年15天假；超過1年者，年資每連續2年多1天假，最多25天。

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