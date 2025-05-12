快訊／2名台灣人在南韓遭「緊急逮捕」　偷拍美軍飛行秀戰機

▲駐韓美軍10日在烏山基地實施飛行秀，然而2名台灣人卻因偷拍戰機而遭緊急逮捕。（圖／達志影像，下同）

記者羅翊宬／編譯

2名台灣人在南韓旅遊時，慘遭當地警方逮捕！南韓警方指控，2名台灣人日前違反美軍規定，前往位於京畿道的烏山駐韓美軍空軍基地，不僅參加觀賞美軍戰機飛行秀，更持相機拍攝戰機、軍事基地等敏感設施，由於事涉情節重大，因此以緊急逮捕處理。

根據《韓聯社》，南韓京畿南部警察廳今（12）日指出，轄下的平澤警察署以違反「軍事基地與軍事設施保護法」的罪嫌，緊急逮捕2名國籍為台灣的旅客，包括60多歲的A某與40多歲的B某，針對涉嫌偷拍駐韓美軍基地和戰機等情事進行調查。

報導指出，A某、B某本月10日上午9時（台灣時間上午8時）前往位於京畿道平澤市的駐韓美軍空軍烏山基地（K-55），違反美軍規定強行參加「2025烏山飛行秀」，非法拍攝美軍設施與軍事裝備。

儘管駐韓美軍所實施的飛行秀允許一般遊客自由進場拍攝，但美軍特別要求，「禁止中國與台灣等特定國家的民眾進場觀賞飛行秀」；不過，A某和B某仍違反美軍規定，偷偷混進南韓民眾的隊伍進場觀賞，且在拍攝時因為行跡詭異，而遭到當地民眾向警方投訴。

警方在向2人完成初步調查後，認為涉事情節重大，於是決定於隔天（11日）緊急逮捕兩人。韓媒《News1》則指出，A某、B某兩人互不認識，即便遭到美軍3度制止，仍強行闖入限制區域內拍攝。

據悉，最近南韓屢次發生有中國人潛入機場或軍事基地偷拍的情事。其中，有2名10多歲的中國民眾今年3月前往平澤基地（K-6）、水原空軍基地、清州空軍基地等美韓敏感軍事設施，以及仁川、金浦、濟州等3座國際機場拍攝戰機。