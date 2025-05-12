力拚汽車關稅豁免！日本擬以「造船合作」當籌碼　石破茂強硬表態

▲日本汽車製造商與零組件生產商，同樣也因川普關稅政策而受到影響。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國總統川普針對各國祭出「對等關稅」政策，上周接連與英國、中國展開談判。其中，美英兩國協議，將英國汽車進口關稅降低至10%、每年配額10萬輛。如今，日本預計5月中以後與美方展開第三輪談判，日本政府計畫以造船業合作為談判籌碼。對此，日本首相石破茂也強調，美方應全面豁免汽車關稅。

根據《日本放送協會》，繼先前日本兩度派出經濟再生擔當大臣赤澤亮正前往華府談判後，如今日本與美國預計5月中以後展開第3輪談判，日本政府計畫以赤澤和內閣官房長官林芳正為談判團隊的核心，針對談判籌碼進行詳細檢視，期盼以擴大汽車產業對美投資、日美造船業合作吸引美方，作為全面豁免關稅的籌碼。

在談判籌碼中，除了擴大汽車產業的對美投資，日本政府提出「日美造船黃金時代計畫」的構想，力求振興美國造船業，擴大美國造船業修繕能力、強化供應鏈管理，並且針對能在北極圈內航行的破冰船進行合作。

▲日本首相石破茂。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，石破茂昨（11）日登上《富士電視台》時事討論節目「日曜報道 THE PRIME」，針對日美關稅談判時，提及日本長年以來在美國投資、為當地創造工作機會，一旦日本汽車產業因對等關稅政策而蕭條，則勢必會降低日本企業對美國的投資意願。

石破茂在節目上談及美英兩國上周的談判結果，表示美國將英國生產汽車關稅降到10%、且配額為10萬輛，「儘管這只是一種可行的貿易談判模式，但我國（日本）要求美方全面撤銷加徵汽車關稅，且並非只是降到這一百分比即可。在日美談判上，我們會持續強烈要求美方撤銷包括汽車在內的關稅政策。」

另外，赤澤亮正也表示，「針對汽車與汽車零組件、鋼鐵與鋁製產品、10%關稅和對等關稅表示遺憾。我國（日本）的立場並沒有改變，將會持續要求美方撤回一連串的關稅措施。」