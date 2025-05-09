主委涉罷被收押！朱立倫親督軍換將止血　林沛祥接基隆黨部

▲林沛祥接基隆黨部主委，朱立倫力挺：臨危受命扛重任。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

國民黨基隆市黨部今（9日）下午3時許舉行主委交接典禮，由基隆市立法委員林沛祥正式接下主委職務。現場包括國民黨主席朱立倫、前市長張通榮以及多位議員皆到場力挺，展現團結氣氛。對於此刻黨部才剛遭遇罷免案搜索風波，林沛祥坦言，這是臨危授命，也是不得不接下來的責任。

國民黨基隆市黨部先前與基隆公共事務學會合作，發起罷免民進黨市議員鄭文婷、張之豪，以反制綠營對立委林沛祥的罷免行動。然而，連署過程中爆出「死亡連署」等偽造文書情事，檢調連日偵辦後，已有4人遭收押，包括前主委吳國勝及罷免領銜人紀文荃，另有9人交保。今日再傳出2名區主任涉案，使罷免行動面臨嚴重挑戰。

此案牽涉基隆市府前民政處長張淵翔、市政顧問謝偉仁等人，檢調不排除案情「向上發展」。市長謝國樑表示，將配合司法調查。但今日未出席新主委布達儀式，外界解讀此舉意在區隔市政與黨務，避免遭捲入風波。

林沛祥致詞時表示，作為基隆立委及國民黨員，面對責任義不容辭，「既然任務來到面前，就會為基隆挺身而出」。朱立倫則讚許林沛祥年輕有為，特別提及他今日在立法院推動《勞基法》修法，成功爭取勞動節、教師節等國定假日還假於民，展現問政實力。

對於綠營議員罷免案後續，林沛祥指出，將先深入了解黨部運作，並與黨員、黨工充分溝通後再議。他強調，現階段重點在整合地方力量，「以開放態度凝聚共識」，逐步重建民眾對國民黨的信任。

面對嚴峻政治情勢，林沛祥坦言「責任沉重」，但越是艱困越需承擔。他提出「一步一腳印」的工作方針，未來將強化與黨公職合作，透過實際行動證明國民黨是「能做事、會負責」的政黨，重拾基隆市民信心。