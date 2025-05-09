　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

有愛再進化！基隆整合資源力挺家庭　教育專線即刻支援

▲基隆整合資源力挺家庭 教育專線即刻支援。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲讓愛流動！家庭教育專線412-8185全年無休。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

家庭是社會的基石！面對現代多元挑戰，政府整合「家庭教育諮詢專線412-8185」及校園、社福網絡，提供從預防到輔導的全方位支持。基隆市更首創多元家庭教育課程，幫助家庭預先培力，打造溫暖有愛的幸福家園。

隨著社會變遷，家庭面臨的挑戰日益多元。為此，政府特別設立全國家庭教育諮詢專線412-8185（手機請加02），提供專業、即時且保密的諮詢服務，協助解決教養、婚姻、親職及代間溝通等各類家庭議題。

▲基隆整合資源力挺家庭 教育專線即刻支援。（圖／記者郭世賢翻攝）

在預防機制方面，家庭教育中心已與各級學校輔導室及社福單位建立完善合作網絡。透過學校主動轉介需要協助的學生家庭，由專業團隊提供個別化輔導與資源轉介，讓支持服務能精準送達每個需要的家庭，共同守護家庭穩定與兒少福祉。

基隆市家庭教育中心創新推出「幸福家庭培力計畫」，開設包括情緒管理、親子溝通、婚姻經營等實用課程，廣受市民好評。這些課程不僅增進家庭成員互動品質，更能強化家庭問題的預防能力，讓愛在家中流動。

「每個穩固的家庭，都是城市幸福的基礎。」基隆市長謝國樑強調，市府將持續擴大家庭教育服務能量，落實「有愛城市」理念。他溫馨呼籲市民：「當家庭遇到難題時，別忘了412-8185專線隨時提供支持，讓我們一起為家庭的幸福努力。」

【更多新聞】

►囂張！友人被砍傷竟衝警所討公道　基隆3煞持辣椒水狂噴下場曝

►辯稱合意無效！男網友酒醉遭「撿屍」性侵　判決書曝關鍵對話

►上市主管遭妻背叛！認了愛上櫃哥嘿咻9次　小王一句話讓他更崩潰

►迎戰複合式威脅！基隆首度城鎮韌性演習　強化民生關鍵防護

►獨／臺大金山蔡兆勲院長：心靈痛苦更勝病痛　籲重視全人善終照護

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
619 3 4046 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
國小女遭父亂倫！　告訴班導「反被性侵」
飆37.6度！中南部成「紅番薯」　6縣市高溫警示
被岳家瞧不起！抓漏工狠殺小12歲妻　老丈人泛淚認屍
快訊／高雄「槍抵頭」劫車！　2嫌雙雙落網
快訊／全國放假4+1！　立院三讀
快訊／台積電4月營收3495億　再創歷史單月新高！
快訊／台積電噴漲！　台股收盤大漲371點

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

母親節不只送花！　蔡宗豪推三大政策送暖女性

國民黨青年出身！基隆市府發言人呂謦煒接掌民政處

民眾黨金門處「迎城隍」人事交棒　楊霈璿接棒持續深耕在地

有愛再進化！基隆整合資源力挺家庭　教育專線即刻支援

京城銀三方簽署員工安置計畫　台南勞工局見證保障勞工選擇權

石綿能致癌！花蓮推出免費拆除清運　申請受理至11 ／30止

自小客與機車路口行車糾紛被po網　屏東警方回應了

花蓮震災中繼屋動土！　紅十字會捐2千8百萬為災民重建未來

備戰汛期！台南仁德永康聯合操舟訓練　模擬強化防災韌性

花蓮5文健站隊伍出征全國原民健康操決賽　徐榛蔚授旗祝福

禮貌領 #媽祖 結緣品竟被搶！　女子伸手奪走...學生當場傻眼

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【超幽默義交】當你快被媽祖海放 他大聲公勸世：早放早輕鬆

【女兒4歲仍不會說話...】母女鑽轎底祈福　白沙屯媽祖展現慈悲的一面

李珠珢見富邦游擊手接球失誤　一秒崩潰抱頭蹲地

【不按牌理出牌的路線XD】#白沙屯媽祖 從司令台中間下來！轎班大哥身手矯健

【4年前曾見過】媽祖茫茫人海中二次找到氧氣瓶孩童

【微尷尬】有迎接但不多？信徒虔誠跪地等媽祖...他一句話提醒香燈腳全笑了

#韓國瑜 酸「自己不吃藥叫別人吃藥」 #柯建銘 朝野協商暴怒拍桌

【原諒你】駕駛右轉遭機車插隊　見後座回眸招手一笑秒消氣

母親節不只送花！　蔡宗豪推三大政策送暖女性

國民黨青年出身！基隆市府發言人呂謦煒接掌民政處

民眾黨金門處「迎城隍」人事交棒　楊霈璿接棒持續深耕在地

有愛再進化！基隆整合資源力挺家庭　教育專線即刻支援

京城銀三方簽署員工安置計畫　台南勞工局見證保障勞工選擇權

石綿能致癌！花蓮推出免費拆除清運　申請受理至11 ／30止

自小客與機車路口行車糾紛被po網　屏東警方回應了

花蓮震災中繼屋動土！　紅十字會捐2千8百萬為災民重建未來

備戰汛期！台南仁德永康聯合操舟訓練　模擬強化防災韌性

花蓮5文健站隊伍出征全國原民健康操決賽　徐榛蔚授旗祝福

「女戰狼」華春瑩發聲了：中國對處理美國貿易問題「充滿信心」

花蓮5年29起鋰電火災！行動電源佔最多　消防局曝3大危險訊號

日遊客九份摔落5米陡坡！瑞芳警飆日語安撫　聯手消防成功救人

鯨彩暑假！洄瀾港夏令營帶親子遊賞國際商港　登船尋鯨豚

OpenAI「強化微調」功能上線　o4-mini模型率先支援全新訓練方式

高雄警匪追逐2hrs！劫車雙煞「槍抵頭」　赤腳遭逮狼狽畫面曝

全台13家農漁會合資　首家專辦農村遊程旅行社成立

國民黨涉偽造罷免連署多人認罪　綠：國民黨違法作亂還攻擊司法

飆37.6度！中南部熱成紅番薯　6縣市「高溫警示」

車掌小姐轉戰AV界！神級女優村上悠華首次來台　豪語放話：我要當第一名

【女兒4歲仍不會說話...】母女鑽轎底祈福　白沙屯媽祖展現慈悲的一面

地方熱門新聞

越南員工做12年丟失400萬？雇主驚呆

白沙屯媽駐駕「帝后相會」打破禁令　受天宮揭媽祖上山秘辛

違者重罰！　喬裝購菸測試5月啟動

竹山秀傳醫院護理師盼到白沙屯媽祖歡喜鑽轎腳慶護師節

雲林推動有機質肥料撒播　零排放邁向永續農業

崑大視訊系動畫《BAiT-侵略者》奪創意數位影片獎

北榮桃園分院慶護師節　方麗珍榮退獲祝福

「朱振南書藝展」倒數　桃園知名建設同仁參展

強震來襲怎避難？台南中西區推防災演練

桃園首創噪音管制新制　52個社區禁這些活動

國民黨桃園區市場送康乃馨　攤商熱情回應

備戰汛期！台南仁德永康聯合操舟訓練

京城銀三方簽署員工安置計畫台南勞工局見證

石綿致癌　花蓮推出免費拆除清運快把握

更多熱門

相關新聞

基隆EMIC 2.0演練　整合LINE加速災情通報

基隆EMIC 2.0演練　整合LINE加速災情通報

為強化地方政府在災害發生時的資訊整合與應變處置能力，基隆市於5日上午在災害應變中心辦理「應變管理資訊雲端服務（EMIC 2.0）系統操作演練」，動員交通、工務、社會、民政、警察、產發、都發、衛生、環保、消防等相關局處及各區公所，共約40人參與，模擬颱風豪雨造成多點災情時的應變作業流程。

基隆信義區東安里防災講習　提升社區抗災力

基隆信義區東安里防災講習　提升社區抗災力

基隆市府×康沛診所　力挺清寒特教幼兒

基隆市府×康沛診所　力挺清寒特教幼兒

全國學生創意戲劇賽　基隆4校勇奪1特優3優等

全國學生創意戲劇賽　基隆4校勇奪1特優3優等

基隆首度城鎮韌性演習　強化民生關鍵防護

基隆首度城鎮韌性演習　強化民生關鍵防護

關鍵字：

家庭教育基隆市幸福家庭支持服務教育課程

讀者迴響

熱門新聞

小甜甜求復合千字文曝光　前夫宋晉賢13字回應了

快訊／全國放假4+1「聖誕節也有」　立院三讀紀念日及節日實施條例

少女約砲見本尊後悔「不想要」　仍遭強奪初夜硬上2次

2歲女童「窩UNIQLO外套裡」便便！爸稱讚

「台灣出生」星二代李凱馨被挖辱華！私下脫口：中國人都是傻逼

更強一波紅爆雷雨　周末開炸

賴清德：台灣不排除「新式核能」　有3個前提自然可做

即／首位美籍教宗誕生！普雷沃斯獲選

即／越籍移工遺失400萬！警查明前不還

李鴻源：強震發生4000棟屋恐倒　3直轄市最危險

具俊曄傳搬出大S愛巢！擔心「台北信義」繼承協商破局

31歲女慘遭4大車夾撞亡！肇事駕駛衝遺體旁喊：鬼遮眼

誠品宣布3年半門市熄燈！最後營業日曝光

即／「樋口飯糰」要搬了　里長曝店家新地點

搶媽祖結緣品女子竟是「老師」

更多

最夯影音

更多

禮貌領 #媽祖 結緣品竟被搶！　女子伸手奪走...學生當場傻眼

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【超幽默義交】當你快被媽祖海放 他大聲公勸世：早放早輕鬆

【女兒4歲仍不會說話...】母女鑽轎底祈福　白沙屯媽祖展現慈悲的一面

李珠珢見富邦游擊手接球失誤　一秒崩潰抱頭蹲地

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面