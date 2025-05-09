有愛再進化！基隆整合資源力挺家庭　教育專線即刻支援

▲讓愛流動！家庭教育專線412-8185全年無休。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

家庭是社會的基石！面對現代多元挑戰，政府整合「家庭教育諮詢專線412-8185」及校園、社福網絡，提供從預防到輔導的全方位支持。基隆市更首創多元家庭教育課程，幫助家庭預先培力，打造溫暖有愛的幸福家園。

隨著社會變遷，家庭面臨的挑戰日益多元。為此，政府特別設立全國家庭教育諮詢專線412-8185（手機請加02），提供專業、即時且保密的諮詢服務，協助解決教養、婚姻、親職及代間溝通等各類家庭議題。

在預防機制方面，家庭教育中心已與各級學校輔導室及社福單位建立完善合作網絡。透過學校主動轉介需要協助的學生家庭，由專業團隊提供個別化輔導與資源轉介，讓支持服務能精準送達每個需要的家庭，共同守護家庭穩定與兒少福祉。

基隆市家庭教育中心創新推出「幸福家庭培力計畫」，開設包括情緒管理、親子溝通、婚姻經營等實用課程，廣受市民好評。這些課程不僅增進家庭成員互動品質，更能強化家庭問題的預防能力，讓愛在家中流動。

「每個穩固的家庭，都是城市幸福的基礎。」基隆市長謝國樑強調，市府將持續擴大家庭教育服務能量，落實「有愛城市」理念。他溫馨呼籲市民：「當家庭遇到難題時，別忘了412-8185專線隨時提供支持，讓我們一起為家庭的幸福努力。」