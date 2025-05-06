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基隆EMIC 2.0系統實戰演練　整合LINE加速災情通報

▲基隆模擬颱風豪雨複合災害 跨局處演練提升應變效率。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲防汛期啟動！基隆市EMIC 2.0系統實戰演練，整合LINE加速災情通報。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

為強化地方政府在災害發生時的資訊整合與應變處置能力，基隆市於5日上午在災害應變中心辦理「應變管理資訊雲端服務（EMIC 2.0）系統操作演練」，動員交通、工務、社會、民政、警察、產發、都發、衛生、環保、消防等相關局處及各區公所，共約40人參與，模擬颱風豪雨造成多點災情時的應變作業流程。

演練方式以中央災害應變中心下達模擬任務開始，模擬情境包括路樹傾倒、招牌掉落、隧道積水等實際可能發生的災害，由參演單位依據權責進行災情回報、資源盤點、跨單位協調等災害應變作業，逐項進行實作演練。如果遇到極端降雨可能會伴隨水災與土石流等複合性災害，模擬應變中心從接獲災情到統一調度指揮的整體應變流程。

從5月1日開始就進入年度的防汛期，演練特別著重在複合型災害的應變效率，透過EMIC 2.0系統實作操作，加強市府各單位間的資訊共享與即時反應能力。演練同時導入「LINE災情查通報功能」，讓參與人員熟悉多元化的災情通報與接收效率，加快災情掌握與決策反應，進一步提升資訊傳遞的便捷性與即時性。

消防局長游家懿表示，災害發生時多個單位會同時啟動應變工作，如果沒有事前建立操作默契與共通語言，容易影響決策效率與資源重複。透過實際演練，強化各單位的實作經驗，提升第一線防災人員在實戰中更加精準與效率。

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