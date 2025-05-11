通風報信讓業者躲稽查！國小營養師洩密判4月　還得繳公庫5萬

▲國小營養師洩密助廠商規避稽查，遭判4月緩刑、繳公庫5萬。上為示意照，與本案無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

林姓女子自2019年9月至2022年7月間擔任基隆市深美國小約聘營養師，原負責膳食衛生與安全監督，卻涉嫌私下洩漏稽查資訊給得標廠商。基隆地方法院近日審結此案，認定林女觸犯《刑法》公務員洩漏國防以外應秘密之消息罪，判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，緩刑3年，並須支付公庫5萬元。

檢方調查指出，龍昇蔬果行得標承包該校110學年度午餐食材與調味料採購案，林女明知稽查須保密，卻於2021年11月10日下午3時40分，透過LINE通知黃姓業者稽查時間，並提醒「沒標章的不要出」，甚至進一步將教育處自同年11月22日至12月17日為期近1個月的稽查學校、稽查人員等機密訊息，一併提供給黃男，使其能提前準備、規避檢查，嚴重破壞稽查公正性。

此外，檢方還發現，黃姓業者為申領「使用國產可溯源食材」獎勵金，表面上向其他廠商少量採購國產雞腿，實則大量購入進口雞腿混充，使得整批雞腿看似全具國產標章，藉此詐領獎勵金1萬360元。

法院審理後認為，林女身為營養師卻洩漏稽查資訊，行為嚴重失職，雖無前科且坦承犯行，仍應受懲。另黃姓廠商涉及詐欺，亦遭判有期徒刑10月，緩刑5年，須支付公庫10萬元並追繳不法所得。其餘兩名涉案共犯則分別判刑7月，緩刑4年，各須支付公庫6萬與8萬元。全案仍可上訴。