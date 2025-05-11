未來媳婦整天窩房間！兒子護航「只是內向」　網見3事喊誇張

▲兒子的女友總窩在房間內。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

一名網友發文表示，兒子和女友在同間公司上班，兒子的女友周末也會固定住在他們家，然而，對方卻總窩在房間內，連聲「阿姨好」也沒聽到過幾次，讓她實在不解。至於兒子，則會護航，說女友只是內向，「說真的，如果是你們，你們會想讓這種人當未來媳婦嗎？」

這名網友在「匿名公社」上發文表示，兒子和女友在同家公司上班，「周末固定回來住我家，但她來我們家之後，全程窩在房間。」她透露，兒子的女友不只沒說過幾次「阿姨好」，要洗衣服也不會自己拿出來，然後吃飯則是兒子會端進房間內，而且「兒子房間有自己的衛浴，她可以整天不出門」。

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原PO觀察到，等到她和老公都回房間了，兒子的女友才會出房間，並悄悄開冰箱喝東西，讓她實在不解，「這是什麼行為？」豈料兒子卻護航，說女友只是內向而已，但原PO還是難以接受，「我真的第一次聽到『內向』可以內向到連基本禮貌都不用有的，每個周末這樣住，只是她的免費飯店？」

原PO雖然心裡不是滋味，但無奈老公很寵兒子，只要她念個幾句，她就會反被指責太嚴格，搞得她像壞人一樣，「說真的，如果是你們，你們會想讓這種人當未來媳婦嗎？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「內向還到別人家住」、「讓男友媽媽洗自己衣服，飯還要人家端到房間有點誇張耶」、「應該多少尊重家裡的長輩，至少要會打招呼」、「為什麼要住進男方家裡？不覺得打擾到別人嗎？要同居就住到外面去」。還有網友直言，「連兒子一起趕出去住不就好了」、「連兒子一起趕出去啊」、「房子是我的，這情況我只會讓兒子滾出去」。