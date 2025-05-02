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撞死工程師「叼菸惡男」被女友潑汽油燒死　她認罪：太衝動了

▲▼勸架女就是小三！叼菸惡男被女友撞見帶她買早餐...動手點火殺人未遂偵辦。（圖／記者許權毅攝）

▲叼菸惡男女友（左）去年提油燒死他，案件起訴後今首開準備庭。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

台中「叼菸惡男」李男撞死矽品工程師，結果隔一個月李跟謝姓女友爭吵後，嗆聲要女友淋他汽油點火，結果謝女竟然照做，導致李男傷重死亡。謝女被依殺人、放火罪起訴，預計由國民法官進行審理，謝女今在準備庭認罪，表示感到很遺憾，自己這麼衝動，對不起李男跟李母。

該案預計下月由國民法官庭進行密集審理，今準備庭，謝女辯護律師邱智偉表示，就檢方起訴範圍內容均不爭執，僅就量刑部分辯護。

▲李男去年撞死矽品工程師，態度囂張，被稱「叼菸惡男」。（圖／ETtoday資料照）

回顧案情，李男3月12日開車撞死正要前往中科上班的陳姓矽品工程師，而他事後態度惡劣，不僅叼菸做筆錄，還在警方要求他到案說明時搞失聯，直到警方持拘票上門逮人，才發現他正在家中呼呼大睡。

不僅如此，李男後來被警方移送時，他面對大批記者，又還不斷哭泣，更數度彎腰鞠躬泣喊，「對不起、對不起、歹勢、歹勢……。」行徑相當離譜，檢方偵訊後依過失致死罪嫌諭知30萬元交保。

未料，全案還在偵查期間，李男4月9日上午因被女友逮到帶小三趴趴走，2人爆發激烈爭吵，李男嗆聲要謝女淋他汽油，謝女氣不過照做，但李男卻又一副無所謂的走來走去，還多次出言挑釁，氣得謝女直接衝回屋內拿打火機點火，造成李男全身68%燒燙傷。

謝女第一時間被警方依殺人未遂罪嫌逮捕送辦，後經檢方聲押獲准，但就在她被收押期間，李男因為傷勢過重，搶救5天後仍宣告不治，謝女被依殺人、放火罪起訴。

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