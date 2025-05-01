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快訊／王大陸閃兵案外案！為直播主女友找上四海幫　查個資遭起訴

▲▼ 王大陸。（圖／翻攝自Instagram／taluwang、qnch_）

▲王大陸涉嫌替女友闕沐軒，找四海幫堂主查個資遭起訴。（圖／翻攝自Instagram／taluwang、qnch_）

記者陸運陞、黃資真／新北報導

藝人王大陸涉嫌砸百萬找「閃兵集團」陳姓首腦，造假醫療證明「閃兵」，卻因懷疑對方收錢擺爛，透過好友車商小開游翔閔，找到時任北市刑大偵三隊代理隊長劉居榮查個資；另衍生的案外案，為王的直播主女友闕沐軒遇上投資詐騙，透過四海幫海鷹堂堂主陳子俊查對方個資。今(1日)新北地檢署依偽造文書、公務員洩密及個資法等罪起訴王、陳、游、陳、劉及另名陳姓男子等6人。

起訴書指出，王大陸不滿陳姓首腦收了鉅款，卻未替他處理免役即失聯，尋求好友游翔閔協助，游在今年2月13日連絡上與他交情好、時任北市刑大偵查隊代理隊長劉居榮，表示將帶王去報案，因此游、王在同天下午3時34分前往刑大。

劉男卻為了替對方查詢陳男個資，竟在登入智慧分析決策支援系統後，於查詢用途欄登載「妨害秘密；協助北投分局偵辦員警洩密案」，查出陳男詳細個人資訊後再拿手機拍下，傳給游。

游拿到照片後，再轉傳給王稱「360萬拿回來」、「之後你再找別的人處理」，王拿到資料後，再向別人傳訊「我找到人了，他進去關了」、「他2/6才進去，所以他就是很有問題，而且我查到他3代都一堆前科進去，我先提告，不還錢，找他全家。」聲稱要找他全家人。

▲▼藝人王大陸報到入伍服替代役。（圖／記者湯興漢攝）

▲目前王大陸已入伍服替代役。（圖／記者湯興漢攝）

沒想到卻衍生案外案，王的女友闕沐軒在直播時遭潘姓男子詐騙400多萬元，但潘僅入監服刑，未賠償損失，在男友幫助下找游詢問是否有管道可以找到潘的家人要討債，游因此委託四海幫堂主陳男，透過自身人脈找到另名陳姓男子，由陳男以每筆個資1500元的代價，購入潘男家人的個資，再回報給堂主陳男，陳男再回報游男，游男再告知王與闕。

檢方表示，闕女矢口否認犯行，辯稱僅是被動接收個資，並無真摯反省之意，態度非佳；游男與眾多警界高層交情匪淺，亦與四海幫海鷹堂堂主交好，將名人與黑白兩道相互串連，只要自己或友人有需求，即稱找警方、黑道處理，僅對自身犯行認罪，對於共犯涉案部分前後所述大相逕庭，難認犯後態度良好。

另審酌劉男為偵三隊代理隊長，卻任意將民眾資料洩漏給他人，偵查中雖辯稱為誤傳，然事後卻傳訊給游請他在其長官面前多家讚揚，豈有可能未發覺傳送個資畫面之理。因此依偽造文書、公務員洩密及個資法等罪起訴6人。

此外，王大陸閃兵涉偽造文書部分仍在偵辦中，王、游、陳姓堂主教唆人打傷司機涉傷害罪部分不起訴。

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