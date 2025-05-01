婆媳大戰出怪招！媳婦找人剪斷第四台　害婆婆失生活重心慘了

▲有線電視示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名李姓婦人與同住的80歲高齡婆婆長期不睦，竟以切斷有線電視訊號的方式，剝奪婆婆唯一的娛樂來源。法院審理後認為，婆婆年邁且生活孤立，觀看電視已成其情緒寄託，媳婦此舉已構成家庭暴力，依違反保護令罪，判處拘役40日，得易科罰金。

判決指出，李婦與婆婆周姓婦人於2021年間曾發生肢體衝突，之後周婦申請保護令禁止李婦再對其施暴。雖然雙方與家人同住一屋，但長期缺乏互動，周婦多獨居二樓，日常主要依靠電視作為陪伴。

2022年8月起，李婦為逼迫婆婆搬離住處，多次聯繫有線電視業者，要求斷除婆婆房間的電視訊號，婆婆無奈向女兒求助，女兒接連三度協助復線，但每次都遭李婦再度要求業者斷線。李婦甚至打電話警告業者不得安裝，否則將以偽造文書追究責任，還要求將牆上電線全部剪除。

最終，周婦向警方報案提告，法院審理時，李婦辯稱是要將第四台改為MOD數位系統，並稱因受保護令限制，無法了解婆婆的需求。然而，法院不採其說法，指出年邁者觀看電視為主要情緒支持，李婦一再拆除電視訊號，使婆婆失去日常重心，已構成精神性家庭暴力，法官認定李婦違反保護令罪證明確，判處拘役40日，得易科罰金，全案可上訴。