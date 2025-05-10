南島帆船Alingano Maisu航抵台東　傳統儀式見證海洋文化連結

▲南島舟船Alingano Maisu抵台東。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

帛琉傳統無動力帆船「Alingano Maisu」號10日下午順利航抵台東杉原灣，展開另一階段的南島文化交流行程。台東縣政府與在地部落以隆重的阿美族儀式迎接這支來自南洋的水手團隊，從出海迎航、耆老祈福到傳統舞蹈與部落風味餐款待，展現豐沛的海洋文化能量與熱情款待。帆船靠港後，縣長饒慶鈴也親自到場迎接，向11位遠洋水手表達歡迎與敬意。

當帆船進入杉原灣海域時，船上傳來傳統號角聲，岸邊部落以竹炮聲回應，雙方隔海遙相呼應。縣府代表及莿桐部落族人則搭乘橡皮艇出海迎接，形成壯觀場面。隨後，由部落耆老劉裕義主持祈福儀式，向祖靈與大海致敬，祈願航行平安順利，也為文化交流揭開序幕。

阿美族青年接續以傳統報訊儀式宣告帆船登陸，傳遞象徵文化傳承的訊息，緊接著由都蘭部落青年呈現充滿力量與節奏的護衛舞表演，展現部落的精神與文化自信。饒慶鈴縣長則贈送象徵阿美族船筏技藝的竹筏模型作為紀念，並表達對帆船團隊長途航行精神的敬佩。活動現場也準備部落風味餐，食材皆取自在地，讓訪賓以味蕾體驗台東土地的豐饒與文化深度。

饒慶鈴表示，「Alingano Maisu」號的航程跨越太平洋，完全依賴星象、洋流及傳統航海知識導航，不僅展現了南島民族傳承千年的航海智慧，也深化了台東與南島家族之間的文化連結。她指出，台東縣政府將持續以杉原灣作為基地，推動海洋文化教育與國際文化交流，致力打造南島文化交流的重要節點。

帆船Alingano Maisu自4月20日自帛琉啟航，遵循古老航路橫渡超過2,100公里的海域，於5月8日抵達蘭嶼，並與當地族人展開初步交流後，10日航行抵達台東杉原灣，受到盛大歡迎。帆船水手團隊將於11日參與由縣府舉辦的《海洋文化領航—南島國際交流活動》，於縣府大禮堂進行造舟文化分享會，介紹帆船建造、航行經驗與航海技術的文化意涵。

原民處表示，帆船團隊停留期間，還將深入都蘭、金峰等部落，與當地族人進行工藝與生活技藝交流，包括月桃葉編織、檳榔鞘工藝及傳統漁獵技巧等，促進彼此文化理解與友誼連結。

隨著與帛琉、關島等南島地區的合作愈加頻繁，台東正逐步拓展屬於自己的南島文化航線。原民處也透露，未來將推動屬於台東本地的南島帆船建造計畫，結合阿美族與雅美（達悟）族的傳統造筏技術，深化本地海洋文化資產的發展與國際連結。