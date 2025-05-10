失智照護新篇章　台東推實作課程打造友善社區

▲台東推實作課程打造友善社區。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

面對高齡化社會快速來臨，失智症已成為台灣公共衛生的重大挑戰。根據衛生福利部2024年委託國家衛生研究院所進行的「社區失智症流行病學」調查，全台65歲以上長者中，失智症盛行率達7.99%，估計全國已有超過35萬人受影響。為回應失智照護的迫切需求，台東縣衛生局近日啟動「活出健康、生活再造—大腦保健實作班」培訓計畫，著眼於強化社區照護能量，推動在地化、實證導向的照護模式。

這項計畫聚焦於縣內各失智社區服務據點，針對第一線帶站人員設計為期三天的密集訓練，分別於5月10日、17日與24日舉辦三梯次課程。由具備教學與實務經驗的天主教失智老人基金會團隊擔任主導，培訓內容結合理論與操作，涵蓋互動式教學、情境演練與個別化行動計畫設計，為實地推廣做好準備。預計自6月起，訓練完成的照護人員將進駐社區據點，正式展開健腦照護行動。

台東縣衛生局指出，這次導入的「大腦保健實作班」，為天主教失智老人基金會根據多年社區服務經驗所發展，課程架構參考美國史丹佛大學的慢性病自我管理課程（CDSMP）及南加州大學的「生活型態再設計」（Lifestyle Redesign）理論，同時納入在地實證成果，整體設計強調可執行性與成效追蹤。

課程內容涵蓋12項核心主題，從認知促進、上肢與下肢肌力訓練、社交互動，到飲食營養、聽力與視力照護、睡眠品質提升與慢性病管理等，內容多元且具生活應用價值。授課方式強調「做中學」，讓學員透過小組討論、角色扮演與反思練習，提升自我健康管理與照護能力，並落實在日常實踐中。

研究數據顯示，參與這類課程的學員不僅在認知、肌力與營養狀況上有所改善，更在心理健康與生活滿意度方面獲得顯著提升。部分學員甚至在課程後主動成立健康推廣小組，持續在社區中複製與擴散所學，展現長期影響力與自我賦能的潛力。

衛生局進一步表示，面對失智人口增加與家庭照護負擔的雙重壓力，社區照護系統的建構勢在必行。「健腦工程」不僅是一項教育課程，更是一場生活型態的轉變，強調尊重、尊嚴與自立的價值。透過系統化的帶領人培訓與在地化實作，期望打造一個支持長者健康、陪伴記憶衰退者安心生活的友善社區。