響應國際家庭日　台東用畫筆與電影串起親子情

▲國際家庭日親子電影共創幸福時光。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為響應聯合國訂定的「國際家庭日」，台東縣政府舉辦一系列以家庭為主題的活動，透過圖文創作與親子觀影，喚起社會對家庭價值的重視。活動主軸之一的親子電影院，特別邀請「珍愛家庭」家庭故事圖文活動的獲獎學生與家人一同觀賞電影，共享孩子得獎的喜悅。教育處長蔡美瑤代表縣長饒慶鈴出席，與現場親子共度溫馨時光，藉此鼓勵家庭透過共同參與，增進彼此間的情感連結與正向互動。

縣長饒慶鈴表示，聯合國自1994年起，將每年5月15日訂為「國際家庭日」，藉此提升全球對家庭核心價值的關注。台東縣政府由教育處策劃的「珍愛家庭」活動，包括家庭故事圖文徵件與親子電影院，正是以實際行動響應這一理念。她指出，圖文創作活動鼓勵孩子描繪家人間的日常互動與美好時光，不僅能呈現學校在美術教育的成果，也有助於學生觀察家庭中的正向能量，培養感恩與珍惜的態度。

根據台東縣教育處統計，本屆圖文活動吸引全縣共96所國中小校參與，收到多達1,733件作品，創歷年新高。其中以國小三至四年級學生投稿最為踴躍。作品主題涵蓋家人共餐、旅遊、採果、釣魚、傳統節慶等，顯見孩子們將生活中真實的家庭互動融入創作，也呈現出台東地方文化與族群多元特色。畫作中人物的穿著、場景細節與用色技巧，更反映學生對生活觀察的敏銳度與創作能力。

教育處長蔡美瑤表示，能從千餘件作品中脫穎而出實屬不易，獲獎學生的表現令人驕傲。為表彰孩子們的努力與創意，家庭教育中心特別在電影院舉辦頒獎典禮，並安排全體獲獎家庭一同觀賞動畫電影《喵的奇幻漂流》（Flow）。這部由拉脫維亞製作、曾獲奧斯卡與金球獎肯定的無對白動畫，以一隻貓與其他動物在洪水中攜手生存的故事為主軸，傳遞冒險精神與團隊合作的重要價值。

電影觀賞過程中，孩子們沉浸於劇情中的緊張與趣味，家長則藉由影片內容，引導孩子思考如何在日常生活中培養責任感、勇氣與感恩之心。一同觀影的過程，不僅凝聚了家庭情感，也為參與家庭留下一段難忘的回憶。

台東縣政府表示，未來將持續透過多元活動，深化家庭教育的推廣，讓家庭成為孩子健康成長、學習與發展情感的溫暖港灣。