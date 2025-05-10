港籍旅客山路單車故障　台東警方熱心協助解困

▲港籍旅客山路單車故障警方協助修復。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

一名來自香港的自行車旅客，近日在騎行台東山區時遇上車輛故障，受困通訊不良地區無法聯絡同伴，所幸遇上巡邏員警主動伸援，順利排除困境。這段暖心經歷讓旅客直呼「台灣人真的很熱心！」

據台東縣警察局大武分局指出，森永派出所副所長高信義與警員郭彥成日前執行轄區訪查勤務時，在路過台東市大武鄉路段時，發現一名男子神情焦急，站在倒地的自行車旁。員警主動上前詢問狀況，得知該名趙姓男子為來自香港的旅客，當日與友人相約騎乘自行車沿199縣道前往台東市區，途中因前輪突然「咬死」無法轉動，導致整輛車失去行進能力。

當時因地處偏遠山區，手機訊號微弱，趙先生無法與同行友人取得聯繫，加上氣溫炎熱、補給有限，使他一度感到無助。員警了解情況後，隨即協助將故障的自行車載回派出所暫放，並主動聯繫當地自行車維修業者前往檢修，安頓趙先生休息。另一方面，員警也沿著台9線展開協尋行動，最終順利協助趙先生與友人會合，順利重返旅程。

趙先生對警方的即時協助表達由衷感謝，並感性表示：「這段經歷讓我深刻體會到台灣警方與民眾的熱情與友善，真的很感動！」

大武分局強調，警察是人民的守護者，主動關懷與即時協助是其職責所在，同時也呼籲所有從事單車旅遊的騎士與遊客，出發前應充分檢查車輛狀況，特別是煞車、輪胎與變速系統等關鍵部件，以降低旅途中故障與意外的風險，確保行程安全與順利。