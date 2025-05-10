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國家基礎建設遭竊！台電被偷走3條高壓電纜　警拘4人全收押

▲台東刑大速破高壓電纜竊案。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東刑大速破高壓電纜竊案。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

針對台電電纜線遭竊一案，台東警方雷厲風行展開調查，成功破獲橫跨縣市作案的竊盜集團，逮捕主嫌及共犯共四人，並查扣多項作案工具。主嫌經法院裁定羈押禁見，顯示警方打擊基礎建設犯罪的堅定立場。

案件發生於今（114）年1月，台電公司台東區營業處發現位於台東縣東河鄉萬年段萬善堂附近的三條高壓電纜線遭竊，每條長度達42.5公尺，合計127.5公尺，總重量約167公斤，估計損失金額超過新台幣6萬1,000元。台電立即報警，盼能追查失竊電纜去向。

接獲報案後，台東縣警察局刑事警察大隊偵查第二隊隨即展開調查，調閱案發周邊多支監視器畫面，成功鎖定涉案車輛。經進一步追查，警方發現本案為有組織之竊盜集團所為，犯嫌楊姓男子夥同共犯自屏東駕車前往台東偏遠地區作案，為躲避追查，還設下多重斷點試圖混淆辦案方向，增加了破案難度。

刑大分析並比對過去類似案件後，判斷該集團行竊手法與過去破獲的電纜竊案成員高度相似。警方掌握關鍵證據後，報請台東地方檢察署核發搜索票及拘票，隨即展開拘提行動，成功查獲楊姓主嫌及三名共犯，當場查扣作案工具一批。楊男經送辦後，法院裁定羈押禁見，顯示司法機關對此類破壞公共設施的行為採取高度重視。

警方指出，台電高壓電纜屬國家關鍵基礎建設，不僅涉及民生與農業用電穩定，更關乎公共安全。類似竊案若誤觸通電電纜，甚至可能造成生命危險。台東縣警察局局長蔡燕明呼籲，民眾若發現可疑人車或異常行為，應立即撥打110報案，警方將持續加強防竊巡守勤務，全力維護社區治安。

此外，警方也呼籲轄內資源回收及舊貨業者應謹慎查核貨源，勿為利所趨收購來路不明物品，以免誤觸法律，後果難以承擔。警方強調，對於破壞公共設施與社會秩序的犯罪行為，將持續強勢執法，守護民眾的安全與權益。

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