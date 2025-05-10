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美提議助印巴調停！巴基斯坦反擊釀1死　喊話：印度停手我們就停

▲▼ 印巴衝突,印度查謨Rehari地區房屋受損。（圖／路透）

▲ 印度查謨Rehari地區房屋受損。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴基斯坦10日對印度展開報復性軍事行動，造成印控喀什米爾至少1死。巴國向印度喊話，若印度停止升級行動，巴方也會收手。美國國務卿盧比歐則提議由美方居中調停，以免誤判情勢引發進一步衝突。

綜合CNN等外媒，印巴雙方10日互相指控對方升高局勢，並展開新一輪軍事行動。巴國宣布，為回應印度空襲軍事基地，當天凌晨展開報復行動。印度則反指巴方攻擊包含醫療及教育設施在內的平民區，指控此舉加劇緊張局勢。

印度外交部證實，印控喀什米爾拉卓里縣（Rajouri）遭到砲擊，造成一名地方政府官員塔帕（Raj Kumar Thappa）喪生。當地首席部長阿布杜拉（Omar Abdullah）在社群平台發文哀悼，「無法用言語表達對這起可怕生命損失的震驚與悲痛」。

盧比歐分別與印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）及巴基斯坦副總理兼外長達爾（Ishaq Dar）通話，強調雙方需尋求緩和局勢，並恢復直接溝通以免誤判。

盧比歐稍早也和巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）通話，在電話中首度提議由美國協助調停，「以避免未來的衝突」。

達爾10日接受當地媒體訪問時則稱，若印度停止升級行動，巴國也會停手，「如果印度還有一絲理智，他們就會收手。如果他們停止，我們也會停止。我們真心希望實現和平，而非讓任何一個國家主導一切。」

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巴印衝突美國調停軍事衝突國際情勢武裝衝突

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