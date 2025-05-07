　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印度「50年首次」大規模民防演習　邊境同步出動空軍軍演

▲▼印度巴基斯坦衝突。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度巴基斯坦爆發軍事衝突。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

印度與鄰國巴基斯坦爆發軍事衝突，南亞局勢緊張。印度媒體報導，印度將在靠近邊界地區進行大規模空戰演習，並且動用多種型號戰鬥機等裝備。除此之外，印度還將大規模展開民防演習，多處公共場所在演習期間進入高度戒備狀態，這是印度50多年來首次舉行此類大規模演習。

根據《印度時報》報導，印度將在拉賈坦幫靠近國際邊界的地區展開大規模演習，將會出動「陣風」、幻象2000，蘇愷-30 MKI等戰機，此外還將從多個空軍基地出動直升機、無人機、空中加油機和預警機等多種輔助裝備，演習區域包括大片與巴基斯坦接壤的地區，時間將從7日下午3時30分持續至8日晚間9時30分。

印度空軍宣稱，此次演習是「按計畫進行的例行性訓練演習」，期間將模擬在敵對環境中的晝夜作戰。有鑑於印度政府對巴基斯坦保留多種軍事選項，此次軍演與印度武裝部隊包持高度戒備狀態的作法保持一致。

消息指出，印度和巴基斯坦軍方6日透過軍事作戰處長進行熱線通話之際，印度同時舉行大規模演習，目地除了炫耀自身武力外，同時也要讓巴基斯坦保持在警張狀態。報導指出，印度軍方的武力展示已經從海上軍力擴展到空中武力，印度空軍始終定期進行空中戰鬥巡邏，同時還增加前線空軍基地的戰備平台數量。

存在爭議的克什米爾地區上月22日發生恐怖攻擊，導致數十人死傷，並引發印度與巴基斯坦雙方在邊境地區擦槍走火，情勢緊張快速升高。印度軍方在7日凌晨又發動軍事行動，對巴基斯坦和巴控喀什米爾 9個恐怖組織據點進行打擊報復，進一步推高緊張局勢。

根據印度當地媒體報導，印度全國多地7日同時舉行大規模民防演習，共有244個被歸類為［民防區」且沒有敏感設施的地區進行民防演習，例如購物中心、地鐵站、學校等場所舉行防空警報預演和民防訓練等，是50多年來首次舉行大規模民防演習。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
531 3 2260 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普將宣布波斯灣改名「阿拉伯灣」　伊朗回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印度「50年首次」大規模民防演習　邊境同步出動空軍軍演

川普將宣布波斯灣改名「阿拉伯灣」　伊朗警告：後果是激怒所有人

歷史一刻！教宗選舉登場「133樞機閉門投票」　全球14億信徒緊盯

印巴開戰全球航空閃避　驚見一架班機「我獨自飛行」勇闖交戰區

快訊／東京地鐵爆「隨機砍人」現場多人受傷　南北線緊急停駛

砲彈產能增長4倍！金正恩滿意「超狂目標」　估繼續援助普丁彈藥

連AV女優下海價碼也爆跌！日風俗市場崩落　櫻花妹瘋「海外賣淫」

小心「手機失智症」！日醫師列10大症狀　上廁所帶手機中鏢

產後憂鬱太痛苦！日38歲新手媽把4月兒「緩緩沉入浴缸」溺死

川普美國優先掀全球動盪！習近平訪俄挺普丁　CNN揭「關鍵目的」

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

百想／廉惠蘭奪女配獎！IU台下含淚　《苦盡》崔代勳獲男配：哈洗XD

【史上最辛苦】頭旗君被海放！翻山越嶺趕會白沙屯媽祖

【說好的討厭貓呢？】當你爸媽曾說養貓很陰不好，8年後...

#白沙屯媽祖 衝上南投松柏嶺！200年來首度駐駕受天宮

睽違200年首度造訪南投　媽祖鑾轎抵名間民眾嗨翻

印度「50年首次」大規模民防演習　邊境同步出動空軍軍演

川普將宣布波斯灣改名「阿拉伯灣」　伊朗警告：後果是激怒所有人

歷史一刻！教宗選舉登場「133樞機閉門投票」　全球14億信徒緊盯

印巴開戰全球航空閃避　驚見一架班機「我獨自飛行」勇闖交戰區

快訊／東京地鐵爆「隨機砍人」現場多人受傷　南北線緊急停駛

砲彈產能增長4倍！金正恩滿意「超狂目標」　估繼續援助普丁彈藥

連AV女優下海價碼也爆跌！日風俗市場崩落　櫻花妹瘋「海外賣淫」

小心「手機失智症」！日醫師列10大症狀　上廁所帶手機中鏢

產後憂鬱太痛苦！日38歲新手媽把4月兒「緩緩沉入浴缸」溺死

川普美國優先掀全球動盪！習近平訪俄挺普丁　CNN揭「關鍵目的」

C-130運輸機領銜　542旅空投軍品接收鞏固戰力

峮峮穿高中制服《夏日最後的祕密》演校花超兇！　粉絲喊：好想被她罵

百想／廉惠蘭奪女配獎！IU台下含淚　《苦盡》崔代勳獲男配：哈洗XD

國際熱門新聞

即／東京地鐵爆「隨機砍人」現場多人受傷

川普放話將發布「空前重大的聲明」！

美晶片關稅將拍板！　據傳25％至100％

連AV女優價碼也爆跌！日女拚海外賣淫

印巴開戰全球航空閃避　一架班機「我獨自飛行」勇闖交戰區

川普「讓美國貿易逆差再次擴大」！　3月4.2兆元創歷史新高

歐盟反擊！將對川普發出1000億歐元關稅威脅

印度開轟！巴基斯坦宣布「關閉領空48小時」

30歲陸女潛水「找GoPro」溺斃印尼！

24歲男嗑藥有幻覺！拿電鋸斬首自己亡！

相戰何太急？印、巴衝突的根源

一家五口去迪士尼玩　爸崩潰：一天噴4萬元

印巴衝突　川普嘆「剛剛才知道」：停手吧

川普將宣布波斯灣改名「阿拉伯灣」　伊朗回應了

更多熱門

相關新聞

印巴衝突邊境激烈交火　我外交部警告：國人儘速離開

印巴衝突邊境激烈交火　我外交部警告：國人儘速離開

印度、巴基斯坦在台灣時間7日凌晨爆發軍事衝突，印方空襲轟炸多處巴國「恐怖分子據點」，巴方則反擊稱已擊落5架印度軍機。對此，我外交部表示，印度及巴基斯坦邊境緊張情勢升高，請國人儘速離開該邊境地區。

Hold住姐首買旅平險就中！班機遇印巴戰爭取消：峰迴路轉

Hold住姐首買旅平險就中！班機遇印巴戰爭取消：峰迴路轉

印巴開戰全球航空閃避　一架班機「我獨自飛行」勇闖交戰區

印巴開戰全球航空閃避　一架班機「我獨自飛行」勇闖交戰區

印巴積怨衝突難解　要想「化干戈為玉帛」恐怕不是簡單事

印巴積怨衝突難解　要想「化干戈為玉帛」恐怕不是簡單事

萬海與阿聯酋航運聯合開闢印度-東地中海航線　成為第11條印度航線

萬海與阿聯酋航運聯合開闢印度-東地中海航線　成為第11條印度航線

關鍵字：

印度巴基斯坦軍事衝突演習民防

讀者迴響

熱門新聞

慈惠傻愛宥勝10年慘當白富美備胎！

香燈腳罵「勇腳伯出來騙錢」　信徒怒：媽祖都在看

宥勝爆離婚！配偶欄空白

我要兩百萬，搶劫！　銀行員請他休息區等待竟照做

金秀賢逼金賽綸「看他偷吃女偶像」！嘲笑小三上床有海帶味

岳父生病住院！禽獸女婿竟性侵丈母娘

快訊／金秀賢遭提告「性虐待金賽綸」！

「精神不好，是熙媛接住我」　周渝民談前女友！

快訊／金賽綸自白：國二被迫和金秀賢發生關係！

畸形戀老公同意3人擠套房原因曝　妻認了交往重疊

白沙屯媽駐駕「帝后相會」打破禁令　受天宮揭媽祖上山秘辛

即／東京地鐵爆「隨機砍人」現場多人受傷

聯結車輾斃男騎士　20人目睹驚悚瞬間

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

甜甜的豆棗「竟是它製作的」　網驚：不健康但超愛

更多

最夯影音

更多

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面