印度「50年首次」大規模民防演習　邊境同步出動空軍軍演

▲印度巴基斯坦爆發軍事衝突。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

印度與鄰國巴基斯坦爆發軍事衝突，南亞局勢緊張。印度媒體報導，印度將在靠近邊界地區進行大規模空戰演習，並且動用多種型號戰鬥機等裝備。除此之外，印度還將大規模展開民防演習，多處公共場所在演習期間進入高度戒備狀態，這是印度50多年來首次舉行此類大規模演習。

根據《印度時報》報導，印度將在拉賈坦幫靠近國際邊界的地區展開大規模演習，將會出動「陣風」、幻象2000，蘇愷-30 MKI等戰機，此外還將從多個空軍基地出動直升機、無人機、空中加油機和預警機等多種輔助裝備，演習區域包括大片與巴基斯坦接壤的地區，時間將從7日下午3時30分持續至8日晚間9時30分。

印度空軍宣稱，此次演習是「按計畫進行的例行性訓練演習」，期間將模擬在敵對環境中的晝夜作戰。有鑑於印度政府對巴基斯坦保留多種軍事選項，此次軍演與印度武裝部隊包持高度戒備狀態的作法保持一致。

消息指出，印度和巴基斯坦軍方6日透過軍事作戰處長進行熱線通話之際，印度同時舉行大規模演習，目地除了炫耀自身武力外，同時也要讓巴基斯坦保持在警張狀態。報導指出，印度軍方的武力展示已經從海上軍力擴展到空中武力，印度空軍始終定期進行空中戰鬥巡邏，同時還增加前線空軍基地的戰備平台數量。

存在爭議的克什米爾地區上月22日發生恐怖攻擊，導致數十人死傷，並引發印度與巴基斯坦雙方在邊境地區擦槍走火，情勢緊張快速升高。印度軍方在7日凌晨又發動軍事行動，對巴基斯坦和巴控喀什米爾 9個恐怖組織據點進行打擊報復，進一步推高緊張局勢。

根據印度當地媒體報導，印度全國多地7日同時舉行大規模民防演習，共有244個被歸類為［民防區」且沒有敏感設施的地區進行民防演習，例如購物中心、地鐵站、學校等場所舉行防空警報預演和民防訓練等，是50多年來首次舉行大規模民防演習。