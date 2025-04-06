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幕後／中共對台軍演前嚴打軍內異音　也針對美軍赴上海磋商施壓

▲▼ 解放軍宣布演訓「圓滿」結束！　東部戰區：持續加強練兵備戰 、0402 。（圖／翻攝 央視）

▲解放軍在台海周邊進行演訓 。（圖／翻攝 央視）

記者陶本和／台北報導

中國大陸解放軍4月初宣布對台海軍演，更命名為「海峽雷霆2025Ａ」。事實上，3月下旬，也就在中共宣布軍演之前，一位國安官員在內部簡報會中指出，解放軍內有異音，一方面支持持續對台極限壓迫，但又擔心動作太大會傷害國際形象，甚至出現所謂「中共建軍30年成果功虧一簣」的說法，而北京方面也隨即「嚴打」此番論調，並進行內部整肅。

在3月中旬時，中共解放軍比較罕見的作為是，一天之內在台海周邊進行兩次的聯合戰備警巡，同時也罕見沒有搭配大量的訊息戰、文宣攻勢。因此，當時國安官員綜整各項情資評估，中方一方面想對台灣持續進行極限壓迫，但又擔心動作太大，會傷害其國際形象。

這位國安官員在3月時即表示，在其內部也出現異音，憂心對外過度的軍事行動，會把中國持續發展的風險無限升高，特別是中國花了30年，把解放軍發展到可以媲美美國的軍力，一旦有任何冒進跟擦槍走火，可能讓中國的國際形象退回90年代，30年建軍功虧一簣。不過，此番論調一出，北京方面隨即「嚴打」，並進行內部整肅。

國安官員分析，中國透過對台灣的軍事行動，達到極限壓迫效果，可是國際情勢充滿不確定性，想跟美方談判，又要跟歐洲方面交好，在外交場域上太過張牙舞爪，反而形塑出不好的效果，不利於後續的戰略推進。

因此，在這次中共「海峽雷霆2025Ａ」軍演的背後，我國安單位也才會評估，中共軍方有內部壓力，認為其人事出現一波波清洗，且幅度史上僅見，31集團軍系統從苗華、何衛東、林向陽、王秀斌等高層幾乎無一倖免。所以，軍演動作也是同步在壓制軍內可能反彈，部署演訓讓軍人不留在營區內議論軍心浮動。

▲▼ 解放軍宣布演訓「圓滿」結束！　東部戰區：持續加強練兵備戰 、0402 。（圖／翻攝 央視）

▲解放軍在台海周邊進行演訓 。（圖／翻攝 央視）

啟動軍演的背後，除了其軍內問題外，也涉及外交場域的談判。由於中國只要與民主國家進行外交高層的對談或談判前後，都有升高軍事壓力的慣例。對照這次軍演的時間點，正是美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）才於三月底完成亞洲行的「隔天」。

根據公開資訊顯示，赫格塞斯此行的重點，就是針對位於第一島鏈的菲律賓、日本，美國軍事重心的佈局，明顯轉移到印太區域，而且明示對抗中國、防止解放軍片面改變現狀，而其動作也幾乎揭示，川普政府政策在戰略上漸趨清晰化。

此外，美國印太司令部近日也發出聲明指出，4月2日至3日，美國軍方官員前往中國上海舉行工作級別會談，重點討論減少解放軍海軍和空軍不安全和不專業的行動。

換言之，美國軍方在上海進行磋商，也正是中方升高區域軍事壓力的關鍵原因之一。一位國安官員受訪時表示，在美中高層會面前，升高區域壓力，已經是中國談判的習慣，意在換取一定程度的外交或談判讓步。

▲▼ 解放軍宣布演訓「圓滿」結束！　東部戰區：持續加強練兵備戰 、0402 。（圖／翻攝 央視）

▲解放軍在台海周邊進行演訓 。（圖／翻攝 央視）

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