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中國軍艦深入澳洲東南海域　距雪梨僅150浬

▲中共解放軍052D驅逐艦貴陽艦。（圖／CFP）

▲金融時報曝光，共軍艦隊近日出現在澳洲雪梨東方150浬處。（圖／CFP）

文／中央社

澳洲13日披露，發現1支中國海軍艦隊在其東北方外海航行。「金融時報」19日報導，這支艦隊被追蹤到出現在雪梨東方150浬處，是中國海軍在澳洲東海岸往南航行最遠的紀錄。

澳洲國防部13日發布聲明表示，已掌握3艘中國軍艦近期在澳洲專屬經濟區（EEZ）及東北海域活動，分別是衡陽號護衛艦、遵義號驅逐艦及微山湖號補給艦。

根據「雪梨晨驅報」（The Sydney Morning Herald），澳洲國防軍（ADF）19日晚間發布聲明表示，這3艘中國軍艦持續在澳洲東方海域航行，國防軍密切監控。

「金融時報」（Financial Times）引述知情人士報導，有2艘澳洲海軍艦艇正在尾隨這支中國海軍特遣支隊。其中1名人士說，中國海軍在澳洲東海岸向南航行這麼遠「史無前例」，顯示北京正將其戰力投射超越第一島鏈與第二島鏈常態化。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies，CSIC）的澳洲專家厄德（Charles Edel）表示：「隨著中國不僅朝東方和西方測試其戰力投射能力，還進一步朝南方測試，如今問題轉為他們能夠冒多大的風險，也就是他們能對澳洲釋出多大的威脅信號。」

中國海軍艦艇雖曾在2019年造訪雪梨，但當時與這次的部署不同，是與澳洲政府協調過的行動。

澳洲與中國的國防部皆未立即回覆金融時報的置評請求。

澳洲智庫「羅伊研究院」（Lowy Institute）研究員麥葛瑞格（Richard McGregor）指出，相較於美國外交政策持續變化，中國艦艇現蹤澳洲外海展現一種一致性，也就是中國海軍會繼續在亞太地區擴張其巡邏範圍與強度，包括在澳洲外海和南太平洋各島嶼附近。

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