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國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英法傳組3萬人「安全保障部隊」赴烏！　1條件須美國點頭

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基出訪德國柏林，結束歐洲巡訪之旅。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 澤倫斯基呼籲部署包括美國兵力的10至15萬人部隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國與法國據報正推動籌組一支3萬人以下的「安全保障部隊」（reassurance force），主要負責烏克蘭空中與海上防禦，將地面部隊維持在最低限度，且不會部署至東部前線，旨在防止俄羅斯未來對烏克蘭城市、港口及關鍵基礎設施發動攻擊，但須仰賴美國空軍支持。

綜合《衛報》等外媒，俄烏戰爭爆發近3年來，烏克蘭的電力及其他基礎設施不斷遭俄軍轟炸，保護這些關鍵設施被視為戰後復甦核心要務。而這支部隊的目標之一包括確保烏克蘭領空安全，以利商業航班復飛，同時維護黑海海上貿易安全，這對烏克蘭糧食與穀物出口至關重要。

烏克蘭總統澤連斯基先前呼籲組成一支包括美國的10至15萬人威懾力量，目前尚不清楚英法這支規模相對較小的部隊能否取得烏克蘭政府認同，但美國新任國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）上周曾明確表態，「美國不會向烏克蘭部署軍隊」。

▲▼英國新任工黨首相施凱爾（Keir Starmer）。（圖／路透）

▲ 英國首相施凱爾下周訪美。（圖／路透）

歐洲各國軍力有限，代表任何戰後安全保障規模都會在幾萬人以內，且聚焦技術領域。且歐洲這項計畫一項前提是美國承諾提供「支持」，儘管細節尚未確定，一名官員透露，這項承諾可能與美軍的「強大空中力量」有關，部分空中作戰行動可能以波蘭及羅馬尼亞為基地。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）預計下周飛往華府，親自說服美國總統川普同意提供保障，確保歐洲安全保障部隊未來不再受到俄方威脅；而法國總統馬克宏也計畫下周訪美。

俄羅斯則公開表態，反對任何北約（NATO）成員國在戰爭結束後向烏克蘭派兵。俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）18日表示，舉著任何旗幟的北約部隊「我們都無法接受」。

▲▼12月7日，法國總統馬克宏歡迎美國總統當選人川普抵達愛麗舍宮（Elysee Palace）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 川普去年11月在法國與馬克宏會晤。（圖／達志影像／美聯社）

西方官員19日強調，他們無意將歐洲軍隊部署於烏東，否則恐怕遭俄羅斯挑釁行動波及，這也反映北約過去3年來的政策，確保戰爭不會升級成北約與莫斯科直接衝突。

目前這項計畫仍處於「概念」階段，英法軍方正制定初步方案，希望得到歐洲政界批准，若俄烏皆能接受，最終將成為和平協議一部份。

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