「直播飲彈」竟還活著！幣圈神童詐死躲回父母家　被抓包反應曝光

美國加密貨幣「Zerebro」共同創辦人余傑菲(Jeffy Yu,音譯)在4日的直播中飲彈自盡,3天後卻被發現「還活著」,在爸媽家門前被目擊。如今,他被懷疑精心策畫一場「偽自殺退場策略」,套現股份獲利。

余傑菲再過幾天就要過23歲生日,卻在直播中自戕,消息迅速傳開。網路訃告中,他被形容「從小就是一名科技神童」,不僅是很有抱負的加密貨幣人士,也是「有遠見的藝術家、技術專家與文化力量」,「他的一生雖然短暫,卻充滿激情、光輝以及對創作的奉獻,他希望這種奉獻能夠永遠激勵他人。」

Zerebro原本鮮為人知,但在余傑菲「死後」,市值一路漲到達到4400萬美元。隨後,一款紀念他的迷因幣「$LLJEFFY」發行,價值在數小時內就達到3217萬美元,6日甚至漲到1000%以上,但隨後又暴跌了逾9成。

