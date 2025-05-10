「直播飲彈」竟還活著！幣圈神童詐死躲回父母家　被抓包反應曝光

▲余傑菲的訃告網頁連結，現在已經失效。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

美國加密貨幣「Zerebro」共同創辦人余傑菲（Jeffy Yu，音譯）在4日的直播中飲彈自盡，3天後卻被發現「還活著」，在爸媽家門前被目擊。如今，他被懷疑精心策畫一場「偽自殺退場策略」，套現股份獲利。

余傑菲再過幾天就要過23歲生日，卻在直播中自戕，消息迅速傳開。網路訃告中，他被形容「從小就是一名科技神童」，不僅是很有抱負的加密貨幣人士，也是「有遠見的藝術家、技術專家與文化力量」，「他的一生雖然短暫，卻充滿激情、光輝以及對創作的奉獻，他希望這種奉獻能夠永遠激勵他人。」

Zerebro原本鮮為人知，但在余傑菲「死後」，市值一路漲到達到4400萬美元。隨後，一款紀念他的迷因幣「$LLJEFFY」發行，價值在數小時內就達到3217萬美元，6日甚至漲到1000%以上，但隨後又暴跌了逾9成。

Incredible turnaround!



Legacy. com, which posted Jeffy Yu's ($Zerebro dev) obituary, has just removed it.



This is what the page looks like now.



Left before. Right now. pic.twitter.com/clf42xl2Ch — Vee (@RepeatAfterVee) May 6, 2025

幣圈人士與網友們卻紛紛察覺異樣，「扮柯南」揪出各大疑點，包括余傑菲的「死後」電子錢包仍有140萬美元的交易紀錄，訃告已從網站上消失，最原始的直播影片也已經找不到。

《舊金山標準報》（SF Standard）記者7日目擊，余傑菲出現在其父母家，他身穿T恤、短褲與夾腳拖，戴著一副金屬框眼鏡，看起來相當震驚與激動，「我遭到肉搜和騷擾，如果你們能夠找到我，其他人也可以找到我。現在我必須在這禮拜就讓我爸媽搬出去。」

余傑菲拒絕回應關於自己死亡的錯誤報導，或者他可能從中獲得的經濟利益，「你可以從我的眼中看到創傷後壓力症（PTSD）對吧？」語畢，就要求記者離開。

目前尚不清楚，關於余傑菲的個人經歷敘述，還有多少細節可信。根據公開資訊，他在史丹佛就讀電腦科學，也待過麻州東北大學、亞利桑那州立大學，生前曾在加州擔任全職軟體工程師。

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