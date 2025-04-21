中央警大與金管會簽合作備忘錄　聯手打擊加密貨幣新興犯罪

▲中央警察大學與金融監督管理委員會在今日簽署合作備忘錄（MOU）。（圖／中央警察大學提供）

記者楊熾興／桃園報導

中央警察大學有鑑於利用虛擬資產進行詐騙、非法交易與洗錢等新興犯罪情形日益猖獗，與金融監督管理委員會在今日簽署合作備忘錄（MOU），攜手合作強化加密貨幣相關犯罪監控與防制機制，以提升我國打擊詐騙與強化金融安全治理量能。

▲▼攜手合作強化加密貨幣相關犯罪監控與防制機制。（圖／中央警察大學提供）

內政部表示，去年在內政部的支持下，中央警察大學執行「因應新型態犯罪提升教學量能計畫」，建置「加密貨幣AI犯罪金流追蹤及監控分析系統」實驗室，作為虛擬資產非法型態分析研究、幣流分析教學及支援警政機關辦案需求，強化打擊新興犯罪的實戰應用。

內政部強調，這是警大與金管會首次合作，雙方將從資料共享、人才培育及研究合作三大面向展開協作，不僅強化虛擬資產金流分析情資的共享，更將透過專業師資互派與課程合作等方式，深化金融監理與犯罪偵查的實務應用與訓練，同時，雙方也將共同推動技術研究與政策參考，防範加密貨幣遭不法濫用。

內政部指出，這項合作象徵我國在打擊新型態詐騙犯罪邁入跨部會合作的新階段，未來內政部將持續強化公私部門合作與科技偵查能量，建構全面性、多層次的加密貨幣防制犯罪體系，全力守護人民財產安全與維護金融秩序。