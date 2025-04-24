跟川普吃飯太誘人！設宴招待前220名買家　川普幣飆漲逾60%

▲川普幣23日應聲飆漲逾60%。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普迷因幣「川普幣」（$TRUMP）官方網站宣布，將邀請排名前220名的川普幣持有者在5月22日與總統共進私人晚宴，稱這是「世界上最獨家的邀請」。消息一出，川普幣23日應聲飆漲逾60%。

BBC、路透等報導，依據官網的公告，這場晚宴將會在華盛頓特區的川普國家高爾夫俱樂部（Trump National Golf Club）舉行，除此之外，前25名$TRUMP幣持有者還能參加「與總統的超級獨家貴賓接待會」以及「特別VIP之旅」。

▲這場晚宴將會在華盛頓特區的川普國家高爾夫俱樂部舉行。（圖／翻攝自gettrumpmemes）

網站稱，$TRUMP幣持有者的排行榜將會每小時更新，將依據4月23日至5月12日期間的$TRUMP幣平均持有數量來排名，「持有的$TRUMP幣越多、持有時間越長，排名就會越高」。不過晚宴條款指出，川普有可能無法親自到場，但出席者將獲贈限量版川普非同質化代幣（NFT）作為替代。

川普幣在他2025年1月20日就職典禮之前首度發行，是川普相關企業推出的其中一個加密貨幣相關項目，現階段流通的川普幣總值約為25億美元。川普曾承諾要成為美國第一位加密貨幣總統，在重返白宮後不久就簽署行政命令，成立工作小組負責提出新的加密貨幣法律規範，建立戰略比特幣儲備以及數位資產儲備。