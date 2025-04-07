說好的「加密幣總統」？川普關稅重擊　比特幣重摔10%破7.8萬美元

▲ 比特幣也受川普關稅重創。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普關稅政策引發市場劇烈震盪，加密貨幣也難以倖免。川普曾承諾成為美國首位「比特幣總統」，重返白宮後積極推動相關政策，但自他2日宣布對等關稅以來，比特幣價格一周內已暴跌10%，一度跌破7.8萬美元大關。

《紐約時報》報導，今年1月川普就職當天，比特幣一度躍上近11萬美元高點，如今因川普關稅政策導致資金外逃，證明標榜「避險資產」的比特幣仍難逃市場波動影響，和科技股一樣成為投資人拋售對象。

川普贏得第二任期以來積極兌現推動加密產業的競選承諾，不僅任命支持加密貨幣的監管官員，更簽署行政命令建立「戰略比特幣儲備」，並擴大投資「迷因幣」（Memecoin），但關稅政策對加密市場的影響已經引發不滿。

投資人庫雷希（Haseeb Quresehi）6日發文寫道，「加密貨幣很怪，但它主要與市場樂觀情緒和風險態度有關」，然而「這種樂觀情緒在川普的沉默下正在崩潰」。

加密貨幣新聞網CoinDesk分析，隨著關稅政策導致宏觀經濟不確定性增大，拋售潮仍在持續。報導援引市場分析公司NYDIG數據指出，比特幣今年第一季下跌11.7%，創下2015年至今10年來第一季最慘收益。儘管近期比特幣較股市相對領先，但日後走向仍難以預測。