教育新標竿！新北淡海國小歡慶週年　智慧綠能校舍全啟用

▲淡海國小新建校舍。（圖／新北市教育局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市淡海國小於今日（9日）歡慶創校1週年，同時舉辦新建校舍啟用典禮。這座融合智慧科技與綠建築設計的新校舍，為淡水地區帶來嶄新的教育風貌。新北市副市長劉和然親自出席典禮，見證這座現代化校園的啟用。

劉和然副市長致詞時表示，隨著淡水區人口突破20萬大關，市府特別投入8.9億元經費，打造這座兼具教育、社福與休閒功能的複合式園區。除了淡海國小新校舍外，園區內還整合了非營利幼兒園、托育中心及托老日照中心，形成完善的生活服務圈，全面滿足居民對優質教育與照顧資源的需求。

▲淡海國小新建校舍啟用儀式。淡海國小校長林久牧（左2）、副市長劉和然（右3）、教育局長張明文（右1）。

「淡海國小的規劃始於2018年，是市府因應淡水區人口成長的重要教育建設。」劉和然說明，工程分兩階段進行，第一期校舍與社福中心已於2023年完工並開始招生，第二期工程包括校舍、自立廚房、圖書館及操場等設施也於今年8月全數竣工。校園設計特別融入淡水在地的歷史文化與自然生態特色，以「樂學淡海，航向未來」為主題，風雨廊道的舢舨船造型象徵揚帆遠航，期許學子們從淡海出發，勇敢追夢。

創校校長林九牧表示，淡海國小歷經7年籌備，目前已全面招生，現有28班約800名學生，未來最大容量可達1,400人。校內設有現代化的班級教室、創客空間、多元教學場域及自立廚房等完善設施，不僅提供豐富的教育資源，更強調環保永續與智慧人文的辦學理念。林校長將於2025年8月屆齡退休，此次週年慶典也象徵著教育使命的世代傳承。

新北市教育局強調，淡海國小的設立有效紓解淡水新市鎮就學需求，其智慧化、綠能化的E化校園為學子提供優質學習環境。未來市府還將在淡水新市鎮增設文中九淡水國中校區，持續擴充區域教育資源，致力打造新北市成為最適宜學習與成長的教育城市。

▲▼淡海國小新建校舍。

