買水100灌帳1600！公所女助理貪污罪起訴　法院「3關鍵」判免刑

▲新北市汐止區公所役政災防課程姓女助理員，2024年總統及立委選舉期間，擔任投開票所的主任管理員A錢，被依貪汙罪起訴。（示意圖／民眾提供）

記者黃宥寧／台北報導

新北市汐止區公所役政災防課程姓女助理員，在2024年總統及立委選舉期間，受派擔任第2560號投開票所主任管理員，負責統籌場地布置與經費核銷等業務，卻被控偽造收據浮報1600元選務費用。檢方依貪污罪嫌起訴，但法院審酌其自首、金額微小且未遂，判決免刑，全案可上訴。

判決指出，程女自2020年起擔任公所助理員，於2024年1月選舉期間，領取3000元布置費後，實際僅花費100元購買礦泉水，卻向雜貨店索取空白收據，自行填寫虛構品項與金額，合計1600元，交由公所核銷。核銷尚未完成即因陳情曝光，她隨即撤回單據、返還款項，並於同年3月20日前往法務部廉政署自首。

程女在法庭上坦承犯行，向法官說明當時因臨時找不到合適發票，為求完成核銷流程，才向店家索取空白收據自行填寫，實際僅購買100元礦泉水，其他品項與金額皆屬虛構。她強調未實際取得不法利益，亦非蓄意詐財，案發後即主動追回單據並返還款項，隨後自行前往廉政署自首，並在審理期間多次表達悔意，請求法院從輕處理。

程女在審理過程中，更委任曾任台北與桃園地檢署重案組、黑金專組檢察官的張進豐律師出任辯護人。張律師長年辦理貪瀆與財經案件，曾偵辦過四大基金炒股內線交易案、二次金改弊案、立委炒股案與林益世涉貪案等。

合議庭指出，程女在案件尚未曝光前即主動自首，屬未遂犯，且金額僅1600元，已全數返還，情節輕微。她自白態度良好、悔意明確，未造成實際損害，故認為其行為對制度公信力影響有限，具可憫恕之處，遂依《貪污治罪條例》第8條判決免刑。

同樣涉及小額貪污案件，先前台大博士後研究員、「公衛文」王郁文，則因捲入高虹安助理費案，協助處理核銷與資金流向，一審法院認定已實際詐得466元，構成貪污罪既遂，未主動自首，遭判刑2年，緩刑5年。

兩案皆涉及公費不當申報，法院則針對行為是否「既遂」、是否「自首」、職務層級與制度性影響，分別予以評價。程女案屬未遂、主動坦承且金額極小，獲法院依《貪污治罪條例》第8條裁定免刑；王郁文案則認定既遂、資金實際流動，且涉及國會辦公室公帑使用，依法判處有期徒刑，顯示司法對貪污案件仍依犯罪構成與責任程度，進行個案裁量。