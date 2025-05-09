2025世壯運倒數！侯友宜報告籌備成果　讓世界看見臺灣

▲2025世壯運即將登場！侯友宜：完善籌備、強化行銷，向世界行銷臺灣。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（9）日赴市議會進行「2025世壯運籌辦與行銷成果」專案報告，強調本屆賽事創下臺灣國際賽事參賽人次新高紀錄。侯友宜表示，2025世界壯年運動會已吸引25,950名國內外選手報名，不僅是臺灣歷來國際賽事參賽人數之最，更在歷屆世壯運中報名人數高居第二。賽事即將於5月17日正式開幕，市府團隊將全力打造優質賽事體驗，讓各國選手感受賓至如歸的服務。

侯友宜說明，世界壯年運動會是國際大師運動協會（IMGA）主辦的旗艦賽事，作為全球規模最大的綜合型國際賽會，每四年舉辦一次，核心精神在推廣「終身運動」與「全民運動」，是結合運動競技與觀光旅遊的國際盛事。本次由雙北共同主辦，透過每半年輪流召開組織委員會，目前已完成98%行動計畫，包括志工培訓、賽會服裝發布、交通接駁規劃、住宿平台合作等籌備工作，並舉辦超過百場教育訓練。市府近期正全面檢視各競賽場館，務求賽事盡善盡美，藉此向世界展現臺灣的實力。

在賽事行銷方面，新北市採取多元宣傳策略，國內部分舉辦50場記者會、120場推廣活動，並結合萬金石馬拉松、新北歡樂耶誕城等大型活動加強曝光。國際宣傳則透過中英日韓四語電子報觸及全球四大洲，同時與各國際單項運動總會及IAEH合作推廣，更藉由巴黎帕運考察、墨西哥國際少年運動會等國際賽事場合，以及日本觀光物產博覽會等國際旅展平台強化行銷成效。

針對賽事安全維護，侯友宜強調市府已將地震、颱風等災害應變納入情境演練，並完成場地安檢、爆裂物偵查、反恐機制等整備工作。大會建立三級事件通報系統，由專人管控各類突發狀況，確保賽事安全無虞。對於民眾觀賽資訊，侯友宜說明所有賽程均已公布於官方網站，多數場館採自由入場制，歡迎民眾到場為選手加油。

對於樹林紅土網球中心場地問題，侯友宜表示市府已立即處理並將於12日邀集裁判長進行總檢查。至於新北市運動場館建設，市府正評估於新店及安坑捷運站周邊以公益捐贈方式興建第二運動中心，持續推動全民運動風氣。