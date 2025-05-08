清大師出大罷免作業！侯漢廷批教育部「裝死」：反觀北一女師被調查

▲清華大學。（圖／清大提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

國立清華大學中文系老師游惠貞，在影像相關選修課要求學生製作「全台大罷免」影片企畫，占總成績30%，引起學生不滿。對此，新黨台北市議員侯漢廷認為，過往區桂芝老師在「校外」談論政治，便被教育部調查，現在清大老師的行為又該如何？呼籲教育部別裝死雙標。

侯漢廷在臉書表示，清華大學老師游惠貞開設課程竟然要求學生拍攝大罷免宣傳影片當作業，且在課堂內發表不當之政治言論，作業還要求影片需包含口號（slogan）和音樂設想，且文字需具影像感，設定具體場景。嚴重違反教育中立。

[廣告]請繼續往下閱讀...

侯漢廷說，他接獲反映後，直接向教育部檢舉，希望教育部不要又是「辦藍不辦綠」，「Dcard版上學生罵成一片，老師過去上課嚴重偷渡自己政治立場、意識形態，給分主觀。如今修課人數只剩6人，且同學極度不推薦，還有同學批『噁心』」。

侯漢廷表示，過往區桂芝老師在「校外」談論政治，便被教育部調查；現在清大老師在課堂上直接以政治立場要求學生，「教育部還要裝死雙標嗎？」

針對游惠貞老師的授課行為，清大表示，中文系主任與副系主任會和游老師溝通，請她調整作業內容。

另外，教育部表示，已接獲學生的陳情信件，將函請校方了解課程內容是否有符合教育基本法等原則。